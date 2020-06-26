Херсонські журналісти оголосили бойкот Зеленському



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Журналісти, яких не пустили на зустріч, не розгубилися «і все одно видали гострий матеріал, який точно відображає те, чим займався президент під час візиту»

Журналістів, які могли поставити гострі питання, не пустили на зустріч з керівником держави.

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 26 червня відвідав Херсон.

Як повідомили місцеві представники ЗМІ у Facebook, журналістів, які могли поставити гострі питання, не пустили на зустріч з керівником держави.

«Сьогодні Зеленський був у Херсоні. Купався у теплій ванні. Бо Мендель та Юрій Гусєв (голова ОДА) виявились профнепридатними сцикунами. Так само виглядає і сам Зеленський, який поступово кучмоморфує», - йдеться у повідомленні блогера Антона Ходзи.

Ходза додав, що журналісти, яких не пустили на зустріч, не розгубилися «і все одно видали гострий матеріал, який точно відображає те, чим займався президент під час візиту».

До відома, понад місяць тому, 19 травня низку відомих ЗМІ та журналістів не акредитували на пресконференцію Зеленського з нагоди його першої річниці на посаді президента.

Журналісти «Главкома» тоді також не змогли поспілкуватися з президентом.

Також на президентську конференцію у травні не потрапили журналістка Яніна Соколова, проєкт «Схеми», Радіо Свобода, білоруська служба «Радіо Свобода», «Бабель», «Букви» і «Тиждень».

Нагадаємо, 26 червня, Володимир Зеленський прибув до Херсона, де йому подарували кримськотатарський прапор.