Президент зустрінеться зі студентами, які були на Майдані у ніч з 29 на 30 листопада



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Сьогодні майже не згадуються імена безпосередніх учасників подій – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня планує зустрітися зі студентами, які були на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року, коли почалася Революція Гідності.

Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

«Шість років тому жорстоке побиття студентів «Беркутом» сколихнуло все суспільство. Їх було небагато. Вони залишилися ночувати на Майдані не заради майбутніх портфелів чи мандатів, не для того, щоб заробити політичні бали чи дивіденди, а тільки заради одного – щасливого майбутнього для своєї країни. Вони й були тими самими романтиками, які роблять революцію, плодами якої потім, як відомо, користуються негідники», – написав він.

За словами Президента, сьогодні майже не згадуються імена безпосередніх учасників подій, що фактично змусили Україну прокинутися та стали відправною точкою великих перетворень.

«Наступного тижня я дуже хотів би зустрітися зі студентами, які були на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року», – написав глава держави, зазначивши, що хоче дізнатись, чи залишились вони в Україні, чи отримали після Революції Гідності можливість керувати країною та втілювати зміни.

У ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності відбувся силовий розгін спецпідрозділом «Беркут» студентів, які протестували проти рішення уряду зупинити підготовку до Угоди про асоціацію з Євросоюзом. На Майдані Незалежності тієї ночі перебувало до 400 протестувальників. Ще перед 4 годиною ранку на головну площу Києва і України почали завозити вантажівками елементи новорічної ялинки, яку зводили неподалік місця протесту. В результаті наступу силовиків (до 2000 осіб) десятки людей були жорстоко побиті, серед них багато студентів, чимало з яких приїхали з інших областей України. Внаслідок дій «Беркуту» постраждали щонайменше 79 осіб. 35 людей міліціонери затримали, але згодом відпустили. Проти учасників мітингу відкрили два кримінальних провадження – за статтями «спротив представникам влади» і «хуліганство».

Жорстоке побиття студентів на київському Майдані приголомшило не тільки українців, але й світову спільноту. Події 30 листопада стали переломним моментом, змістивши акцент протестів із проєвропейського на антиурядовий.

Нагадаємо, Генпрокуратура назвала кількість винних у справах Євромайдану.