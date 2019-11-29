Шість років тому люди Януковича вирішили принизити та розігнати Майдан

Нація - це шлях опору. Хтось і зараз у владі думає, що суспільство хоче тиші і спокою

Мовою оригіналу

Это была последняя ночь Майдана - отмена ассоциации с ЕС не смогла всколыхнуть страну, технику уже демонтировали, политики разъехались, в воскресенье было намечено завершение акции. Власть Януковича оставалась незыблема. Но на Майдане вопреки всякой логике решили остаться на эту последнюю ночь еще человек двести - тех, кто не обращал внимание на шансы, тех, для кого своя позиция оказалась важней любых раскладов. И в этот момент борьба получила смысл.

Люди Януковича решили разогнать Майдан, потому что он был слаб, и это был легкий шанс унизить европейскую идею и идею протестов в обществе, шанс выслужиться перед российскими боссами. Все было так просто - какая-то кучка недовольных против армады закованных в доспехи спецназовцев, ясно кто победит, и это значит победили Майдан, и уже никто не посмеет...

Но в тот самый момент когда Майдан был растоптан, разгромлен, и начисто подметен, он... возродился. Конец стал началом другой, мощной и непобедимой истории.

Майдан - это история о том, что в современном мире нет слабых идей. Любая идея, за которую люди готовы идти до конца, становится сильной. «Моя хата не с краю» - решила вначале горстка людей, а затем в их защиту стали сотни тысяч.

Нация - это путь сопротивления. Кто-то думает и сейчас во власти, что общество хочет тишины и спокойствия, но тишина есть только там, где работает сильное и справедливое государство. А там, где государства нет, справедливость будет оставаться порывом, эмоцией, знаменем борьбы. Это нация взяла ответственность за страну на себя, и это уже никто не отнимет. Это энергия, благодаря которой страна идет вперед.

Спасибо тем, кому ровно шесть лет назад было не пофиг. Тем, кто без всяких команд решил стоять на своем. Революция и Война за независимость не закончены. Майдан свободен - а значит Украина не проиграет.

Апдейт: Сегодня как всегда буду в 21 час под стелой, буду рад всех видеть.

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»