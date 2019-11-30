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    У Росії чергова істерика. Скасування Зеленським прапорщиків в армії вивело з себе депутата Держдуми

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    Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський під час<span>&nbsp;першої робочої поїздки на позиції військових у Станиці Луганській і Щасті</span> - У Росії чергова істерика. Скасування Зеленським прапорщиків в армії вивело з себе депутата Держдуми
    Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський під час першої робочої поїздки на позиції військових у Станиці Луганській і Щасті

    29 листопада президент України привів систему військових звань України у відповідність зі стандартами НАТО

    У Державній Думі країни-агресора не змогли втриматись і не прокоментувати підписання президентом України Володимиром Зеленським закону, який вводить нову систему військових звань в українській армії. Згідно з ним, в українській армії скасовуються звання прапорщиків і старших прапорщиків. Замість них з'являються «рекрут» і «штаб-сержант» відповідно. Крім того, з'являються звання майстер-сержанта і головного майстер-сержанта. Детальніше про нові звання можна прочитати тут: Новий закон щодо ЗСУ: українська армія за стандартами НАТО і без прапорщиків

    Депутат Держдуми від окупованого Криму Руслан Бальбек вирішив розкритикувати це рішення і заявив, що Україна начебето проявила «підлабузництво» перед Заходом, ввівши нові звання за стандартами НАТО. На його думку, підлабузництво проявляється у політиці і соціумі. «І, звичайно ж, не залишилася осторонь і армія», - додав депутат.

    Бальбек заявив, що західні армії завжди вважалися професійними, але в зіткненнях з Росією, вважає він, це не допомогло жодній європейській країні.

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    Руслан Бальбек у 2010-2012 роках був помічником депутата Верховної Ради від Партії Регіонів Дмитра Шенцева.У 2014 році Бальбек зрадив Україну

    Нагадаємо, Бальбек - колишній віцепрем'єр окупованого Криму, був обраний до Держдуми в ході незаконних виборів, проведених на захопленого півострові.

    Раніше, 29 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон, який був прийнятий, щоб привести систему військових звань України у відповідність зі стандартами НАТО.

     

     

    Росія армія закон Володимир Зеленський Госдума
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