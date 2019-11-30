У Росії чергова істерика. Скасування Зеленським прапорщиків в армії вивело з себе депутата Держдуми



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Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський під час першої робочої поїздки на позиції військових у Станиці Луганській і Щасті

29 листопада президент України привів систему військових звань України у відповідність зі стандартами НАТО

У Державній Думі країни-агресора не змогли втриматись і не прокоментувати підписання президентом України Володимиром Зеленським закону, який вводить нову систему військових звань в українській армії. Згідно з ним, в українській армії скасовуються звання прапорщиків і старших прапорщиків. Замість них з'являються «рекрут» і «штаб-сержант» відповідно. Крім того, з'являються звання майстер-сержанта і головного майстер-сержанта. Детальніше про нові звання можна прочитати тут: Новий закон щодо ЗСУ: українська армія за стандартами НАТО і без прапорщиків

Депутат Держдуми від окупованого Криму Руслан Бальбек вирішив розкритикувати це рішення і заявив, що Україна начебето проявила «підлабузництво» перед Заходом, ввівши нові звання за стандартами НАТО. На його думку, підлабузництво проявляється у політиці і соціумі. «І, звичайно ж, не залишилася осторонь і армія», - додав депутат.

Бальбек заявив, що західні армії завжди вважалися професійними, але в зіткненнях з Росією, вважає він, це не допомогло жодній європейській країні.

Руслан Бальбек у 2010-2012 роках був помічником депутата Верховної Ради від Партії Регіонів Дмитра Шенцева .У 2014 році Бальбек зрадив Україну

Нагадаємо, Бальбек - колишній віцепрем'єр окупованого Криму, був обраний до Держдуми в ході незаконних виборів, проведених на захопленого півострові.

Раніше, 29 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон, який був прийнятий, щоб привести систему військових звань України у відповідність зі стандартами НАТО.