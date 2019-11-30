У Росії чергова істерика. Скасування Зеленським прапорщиків в армії вивело з себе депутата Держдуми
29 листопада президент України привів систему військових звань України у відповідність зі стандартами НАТО
У Державній Думі країни-агресора не змогли втриматись і не прокоментувати підписання президентом України Володимиром Зеленським закону, який вводить нову систему військових звань в українській армії. Згідно з ним, в українській армії скасовуються звання прапорщиків і старших прапорщиків. Замість них з'являються «рекрут» і «штаб-сержант» відповідно. Крім того, з'являються звання майстер-сержанта і головного майстер-сержанта. Детальніше про нові звання можна прочитати тут: Новий закон щодо ЗСУ: українська армія за стандартами НАТО і без прапорщиків
Депутат Держдуми від окупованого Криму Руслан Бальбек вирішив розкритикувати це рішення і заявив, що Україна начебето проявила «підлабузництво» перед Заходом, ввівши нові звання за стандартами НАТО. На його думку, підлабузництво проявляється у політиці і соціумі. «І, звичайно ж, не залишилася осторонь і армія», - додав депутат.
Бальбек заявив, що західні армії завжди вважалися професійними, але в зіткненнях з Росією, вважає він, це не допомогло жодній європейській країні.
Нагадаємо, Бальбек - колишній віцепрем'єр окупованого Криму, був обраний до Держдуми в ході незаконних виборів, проведених на захопленого півострові.
Раніше, 29 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон, який був прийнятий, щоб привести систему військових звань України у відповідність зі стандартами НАТО.