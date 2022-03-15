Прикордонна служба нагадала, кому із чоловіків призовного віку можна виїхати з України

Прикордонники не мають права самостійно ухвалити рішення про дозвіл чоловіку виїхати за кордон

Міністерство інфраструктури України вже розширює список тих чоловіків призовного віку, що можуть виїхати за межі країни. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів помічник голови Державної прикордонної служби та її речник Андрій Демченко.

Він зазначив, що на місці прикордонник не має права самостійно ухвалити рішення про дозвіл чоловіку виїхати за кордон.

«Але, наприклад, Міністерство інфраструктури вже розширює список тих, хто може виїхати за межі країни. Наприклад, це чоловіки, що потрапляють під категорію 18–60 років, які займаються перевезенням гуманітарної допомоги. Громадяни або організації мають звернутися до Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, Міністерства охорони здоров’я або облдержадміністрації, а ті вже надіслати листа до Державної прикордонної служби, аби таким людям надати право перетнути кордон на виїзд з України», - повідомив Демченко

Тобто кожен такий випадок має розглядатися окремо, якщо це стосується чоловіків категорії 18-60.

Кому з чоловіків віком 18–60 дозволено виїзд за кордон