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    На Львівщині затримали колишнього сепаратиста, який намагався втекти у Польщу

    На Львівщині затримали колишнього сепаратиста, який намагався втекти у Польщу - На Львівщині затримали колишнього сепаратиста, який намагався втекти у Польщу
    На Львівщині затримали колишнього сепаратиста, який намагався втекти у Польщу
    фото: ДПСУ

    У затриманого з собою був кухонний ніж та заточка

    Громадянин України, який раніше проходив службу в одному з військових підрозділів росії на тимчасово окупованій частині Донецької області, намагався перетнути державний кордон України в напрямку Польщі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

    У затриманого з собою був кухонний ніж та заточка.

    «Сьогодні ввечері патруль відділу «Смільниця» затримав порушника, який хотів незаконно перетнути кордон у Польщу. У затриманого з собою був кухонний ніж та заточка. Як з’ясувалося, порушник є громадянином України 1996 року народження, який раніше проходив службу в одному з військових підрозділів Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області, за що був судимий», – говориться у повідомленні.

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    Теги: прикордонники Донбас Польща Держприкордонслужба Міноборони кордон порушник
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    На Львівщині затримали колишнього сепаратиста, який намагався втекти у Польщу