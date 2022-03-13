Киянин намагався перетнути кордон в жіночому одязі та з паспортом дружини (фото)

Прикордонники помітили, що обличчя чоловіка відрізняється від фото на документах

На україно-румунському кордоні затримали киянина, який переодягнувся в жінку і разом з дитиною намагався виїхати до Румунії. Інцидент трапився ввечері суботи, 12 березня, на пункті пропуску «Порубне», інформує Держприкордонслужба.

Чоловік пред’явив паспорт дружини й документи на дитину, однак прикордонники помітили, що обличчя чоловіка відрізняється від фото на паспорті.

«Псевдожінку прикордонники виявили під час паспортного контролю. Чоловік, який видавав себе за 30-річну жінку, на прикордонний контроль надав чужий паспорт, а саме паспорт дружини та документи на дитину. Однак, інспекторка прикордонної служби запідозрила неладне. Звіривши ретельно зовнішність «жінки» та фото в документі, було виявлено, що документи належать іншій людині», – ідеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Прикордонники подарували чоловіку тюльпан й передали киянина в поліцію. На нього відкрили провадження за ст. 336 ККУ (ухилення від призову за мобілізацією), киянину загрожує кримінальна відповідальність із обмеженням волі від 2 до 5 років. Крім того, ухилянт заплатить штраф за спробу незаконного перетину кордону.

Раніше українські прикордонники затримали чоловіка, який був комісований через «тяжкі пологи».

До слова, 7 березня, біля ділянки українсько-молдавського кордону у місті Могилів-Подільському було затримано групу з 9 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Серед затриманих були вісім українців призовного віку та так званий «поводир» – громадянин Молдови. Чоловіки човном намагалися переправитися до Молдови. Усіх їх було затримано.

Серед тих, хто переправлявся до Молдови, можна по фото вдалося впізнати Руслана Євдокименка та Анатолія Євдокименка – сина та онука відомої співачки Софії Ротару.

Додамо, що зараз в Україні оголошено військовий стан та загальну мобілізацію. Це означає, що залишати територію країни чоловікам, за кількома винятками, призовного віку заборонено.

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