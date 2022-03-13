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    Події в Україні

    Киянин намагався перетнути кордон в жіночому одязі та з паспортом дружини (фото)

    Прикордонники подарували чоловіку тюльпан - Киянин намагався перетнути кордон в жіночому одязі та з паспортом дружини (фото)
    Прикордонники подарували чоловіку тюльпан
    фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби/Facebook

    Прикордонники помітили, що обличчя чоловіка відрізняється від фото на документах

    На україно-румунському кордоні затримали киянина, який переодягнувся в жінку і разом з дитиною намагався виїхати до Румунії. Інцидент трапився ввечері суботи, 12 березня, на пункті пропуску «Порубне», інформує Держприкордонслужба.

    Чоловік пред’явив паспорт дружини й документи на дитину, однак прикордонники помітили, що обличчя чоловіка відрізняється від фото на паспорті.

    «Псевдожінку прикордонники виявили під час паспортного контролю. Чоловік, який видавав себе за 30-річну жінку, на прикордонний контроль надав чужий паспорт, а саме паспорт дружини та документи на дитину. Однак, інспекторка прикордонної служби запідозрила неладне. Звіривши ретельно зовнішність «жінки» та фото в документі, було виявлено, що документи належать іншій людині», – ідеться в повідомленні Держприкордонслужби.

    Прикордонники подарували чоловіку тюльпан й передали киянина в поліцію. На нього відкрили провадження за ст. 336 ККУ (ухилення від призову за мобілізацією), киянину загрожує кримінальна відповідальність із обмеженням волі від 2 до 5 років. Крім того, ухилянт заплатить штраф за спробу незаконного перетину кордону.

    Раніше українські прикордонники затримали чоловіка, який був комісований через «тяжкі пологи».

    До слова, 7 березня, біля ділянки українсько-молдавського кордону у місті Могилів-Подільському було затримано групу з 9 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Серед затриманих були вісім українців призовного віку та так званий «поводир» громадянин Молдови. Чоловіки човном намагалися переправитися до Молдови. Усіх їх було затримано.

    Серед тих, хто переправлявся до Молдови, можна по фото вдалося впізнати Руслана Євдокименка та Анатолія Євдокименка сина та онука відомої співачки Софії Ротару.

    Додамо, що зараз в Україні оголошено військовий стан та загальну мобілізацію. Це означає, що залишати територію країни чоловікам, за кількома винятками, призовного віку заборонено.

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    Теги: прикордонники Держприкордонслужба паспорт документи штраф чоловік кордон час
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    Киянин намагався перетнути кордон в жіночому одязі та з паспортом дружини (фото)