Є три винятки, при яких чоловіки можуть покинути Україну – Держприкордонслужба

Прикордонники пропускають для виїзду за кордон чоловіків у кількох випадках

В Україні діє заборона на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років

В Україні діє обмеження на виїзд за кордон, що стосується чоловіків призовного віку. Разом з тим є три винятки, при яких чоловіки все ж можуть покинути територію країни. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі «Україна 24».

«Діє обмеження щодо громадян України, чоловіків, віком від 18 до 60 років. Є окремі винятки, кого це не стосується і кого прикордонники пропускають», – пояснив він. Зокрема прикордонники пропускають для виїзду за кордон:

тих хто має трьох дітей віком до 18 років,

тих, хто не придатний до військової служби і мають відповідні документи військово-лікарської комісії,

тих, хто опікується особами з інвалідністю.

«Таких людей ми пропускаємо, решта отримують відмову у перетині кордону і ми їх повертаємо назад», – додав він.

Як повідомлялося, у ніч на 10 березня російські окупанти бомбили житлові квартали Охтирки на Сумщині.