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    Є три винятки, при яких чоловіки можуть покинути Україну – Держприкордонслужба

    Прикордонники пропускають для виїзду за кордон чоловіків у кількох випадках - Є три винятки, при яких чоловіки можуть покинути Україну – Держприкордонслужба
    Прикордонники пропускають для виїзду за кордон чоловіків у кількох випадках
    фото:Державна прикордонна служба України

    В Україні діє заборона на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років

    В Україні діє обмеження на виїзд за кордон, що стосується чоловіків призовного віку. Разом з тим є три винятки, при яких чоловіки все ж можуть покинути територію країни. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі «Україна 24».

    «Діє обмеження щодо громадян України, чоловіків, віком від 18 до 60 років. Є окремі винятки, кого це не стосується і кого прикордонники пропускають», – пояснив він. Зокрема прикордонники пропускають для виїзду за кордон:

    • тих хто має трьох дітей віком до 18 років,
    • тих, хто не придатний до військової служби і мають відповідні документи військово-лікарської комісії,
    • тих, хто опікується особами з інвалідністю.

    «Таких людей ми пропускаємо, решта отримують відмову у перетині кордону і ми їх повертаємо назад», – додав він.

    Як повідомлялося, у ніч на 10 березня російські окупанти бомбили житлові квартали Охтирки на Сумщині.

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    Теги: прикордонники окупанти Держприкордонслужба військові Андрій Демченко
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    Є три винятки, при яких чоловіки можуть покинути Україну – Держприкордонслужба