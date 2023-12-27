ДПСУ повідомила, скільки за рік було викрито груп, які переправляли чоловіків за кордон

Прикордонники щоденно відмовляють в перетині кордону на виїзд близько 100 особам

У порівнянні з 2022 роком кількість таких правопорушень зменшилася

Держприкордонслужба України з початку року викрила понад 220 протиправних груп, які незаконно переправляли чоловіків за кордон. Про це повідомила ДПСУ на сторінці у Facebook.

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«З початку цього року прикордонники викрили понад 220 протиправних груп, які спеціалізувалися на трансфері українських чоловіків за кордон. Правоохоронні органи розпочали більш як 1,6 тис. кримінальних проваджень на основі повідомлень від оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби», – йдеться у повідомленні.

Йдеться і про те, що в порівнянні з 2022 роком кількість таких правопорушень зменшилася. ДПСУ зазначає, що більшість порушників правоохоронці затримують поза пунктами пропуску. Нерідко організатори незаконного трансферу направляють підопічних небезпечними маршрутами, які пролягають через ліси, гори та швидкі ріки.

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«У пунктах пропуску порушники переважно намагаються імітувати наявність підстав легального виїзду. Прикордонники щоденно відмовляють в перетині кордону на виїзд близько 100 особам, які не підпадають під категорію пропуску і не дотримуються умов перетину», – зазначається в дописі.

Прикордоники зауважили, що у випадку виявлення порушення законодавства до відповідальності притягуються не лише чоловіки, які намагаються незаконно виїхати, а й підприємства. Загалом, за зловживаннями системою «Шлях» тимчасово скасовано доступ до системи 85 ліцензіатам.

Нагадаємо, за добу з України по всій ділянці західного кордону виїжджають близько 6 тис. чоловіків призовного віку. З них за системою «Шлях» як волонтери 150-200 чоловіків.

До слова, уряд вніс зміни до прикордонного режиму. Відтепер для перебування в прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу ДПСУ.