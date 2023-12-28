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Скільки ухилянтів намагалося втекти з України у 2023 році: ДПСУ назвала цифру

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки ухилянтів намагалося втекти з України у 2023 році: ДПСУ назвала цифру
В осінні та зимні місяці через погодні умови ухилянти рідше намагаються перетнути кордон
фото: ДПСУ/Telegram

У порівнянні із минулим роком охочих незаконно перетнути кордон поменшало 

У 2023 році прикордонники затримали близько 8 тис чоловіків, які намагались перетнути кордон поза пунктами пропуску, а також 3 тис, які надали підроблені документи. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі «Укрінформу».

«Загалом за одинадцять місяців цього року було затримано 7,7 тис порушників, які намагались незаконно перетнути кордон на зеленій ділянці кордону, тобто за межами пунктів пропуску», – зазначив він.

Демченко додав, що цьогоріч охочих перетнути кордон поза межами пунктів пропуску у порівнянні з 2022 роком стало менше. За його словами, минулого року за добу затримували по 80-100 порушників. Речник Держприкордонслужби заявив, що найчастіше ухилянти намагаються незаконно перетнути кордон з Румунією та Молдовою, найменше – на ділянці кордону з Польщею.

Ухилянти значно рідше намагаються перетнути кордон поза пунктами пропуску в осінні місяці та взимку, що пов'язано з погодними умовами. «Якщо говорити про попередні періоди, то збільшення спроб фіксувалась, коли є сприятливі погодні умови для перетину. Бо коли похолодання і сніг, стає непрохідна місцевість, тоді перетнути кордон бажаючих стає менше», – зазначив Демченко.

Речник ДПСУ додав, що наразі збільшились кількість чоловіків, які намагаються перетнути кордон через пункти пропуску з підробленими документами. Найчастіше це були підробки документів про непридатність до військової служби, інвалідність, посвідчення багатодітного батька.

Нагадаємо, Держприкордонслужба України з початку року викрила понад 220 протиправних груп, які незаконно переправляли чоловіків за кордон. Зазначається, що в порівнянні з 2022 роком кількість таких правопорушень зменшилася.

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Теги: прикордонники документи кордон Андрій Демченко ухилянти

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