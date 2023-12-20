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Прикордонники повідомили, скільки тисяч чоловіків щодня виїжджає із України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонники повідомили, скільки тисяч чоловіків щодня виїжджає із України
Великий відсоток чоловіків, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби
фото з відкритих джерел

Найчастіше перетинають кордон водії вантажних перевезень

За добу з України по всій ділянці західного кордону виїжджають близько 6 тис. чоловіків призовного віку. З них за системою «Шлях» як волонтери 150-200 чоловіків. Про це розповів начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник Ігор Матвійчук, повідомляє «Еспресо».

Найбільше виїжджають водії вантажних перевезень, супроводжуючі осіб з інвалідністю, а також самі особи з інвалідністю, і багатодітні чоловіки, які виховують троє і більше дітей.

«В законодавстві не деталізовано системи контролю і можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю. Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акту встановлення факту догляду, який видається будь-кому; він не захищений, його можна підробити. То ж з одною особою з інвалідністю можуть виїхати кілька осіб, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо. Ця система потребує вдосконалення. Міністерство соціальної політики має врегулювати це питання», – зазначив прикордонник.

Крім того, як наголосив Матвійчук, великий відсоток чоловіків, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби. 

Раніше повідомлялося, що Україна посилює контроль за виїздом чоловіків за кордон.

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Теги: полковник кордон Україна документи Держприкордонслужба прикордонники

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