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Прикордонники витягли з Тиси двох закарпатців, які намагалися незаконно потрапити в Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прикордонники витягли з Тиси двох закарпатців, які намагалися незаконно потрапити в Україну
Чоловік дістався українського берега, проте через знесилення самостійно вибратись з води не зміг
фото: Державна прикордонна служба

Чоловіки були у гідрокостюмах, але все одно не змогли здолати гірську річку

Двох закарпатців, які вирішили зробити «сюрприз» своїм родичам та зустріти новий рік у сімейному колі, врятували на Рахівщині прикордонники Мукачівського загону спільно з румунськими колегами. Про це інформує Державна прикордонна служба.

Задум чоловіків, які перебували у Чехії, полягав у спробі незаконного перетину кордону з Румунії в Україну через Тису. Втілюючи його в життя, чоловіки ледве не втопилися. Попри те, що обидва були одягнені у гідрокостюми, вже на перших хвилинах занурення через переохолодження та потужну течію, чоловіки почали втрачати сили та були дезорієнтовані.

Прикордонники витягли з Тиси двох закарпатців, які намагалися незаконно потрапити в Україну фото 1

Одного з них течією відкинуло назад на румунський берег, де його врятували румунські прикордонники. Інший дістався українського берега, проте через знесилення самостійно вибратись з води не зміг. На допомогу горе-дайверу поспів прикордонний наряд відділення «Великий Бичків». Однією рукою він тримався за кущі, в іншій тримав телефон, з якого намагався викликати хоч когось на допомогу. Прикордонники витягнули замерзлого чоловіка з води та доправили у підрозділ, де надали змогу перевдягнутися у сухий одяг та зігрітися.

Прикордонники витягли з Тиси двох закарпатців, які намагалися незаконно потрапити в Україну фото 2

Прикордонники нагадали, що течії гірських річок стрімкі, повноводні та небезпечні, попри відсутність морозів.

Прикордонники витягли з Тиси двох закарпатців, які намагалися незаконно потрапити в Україну фото 3

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прикордонники виявили по обидва береги Тиси тіла 19 чоловіків, які під час спроби перепливання річки втопилися.

Нагадаємо, Держприкордонслужба України з початку року викрила понад 220 протиправних груп, які незаконно переправляли чоловіків за кордон. Зазначається, що в порівнянні з 2022 роком кількість таких правопорушень зменшилася.

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Теги: прикордонники телефон Закарпаття

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