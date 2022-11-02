Притула оголосив новий мегазбір: що планують закупити

Стартував новий великий збір коштів Фонду Сергія Притули

Фонд Сергія Притули оголосив новий збір коштів для ЗСУ – цього разу збирають 200 млн грн на закупівлю 50 бронетранспортерів Spartan.

«Ви хотіли великий збір? Мегазбір? А давайте для нашої рідненької армії купимо дуже багато боронованої техніки. Давайте будемо брати її десятками, пачками і зробимо з того всього великий броньований кулак. Великий збір на 50 «Спартанів» оголошую відкритим. Рахунки в описі до відео. Погнали!», – написав він у Facebook.

Притула зазначив, що на партію з 50 британських бронетранспортерів Spartan потрібно 200 млн грн. Збір триватиме з 2 по 8 листопада.

За словами Притули, всі 50 БТР є в наявності, тож ця партія зможе дуже швидко прибути в Україну.

Нагадаємо, раніше Благодійний фонд Сергія Притули і громадський активіст Сергій Стерненко провели збір на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV, про який оголосили 10 жовтня на тлі масованої ракетної атаки росіян по містах України. Зі слів Притули, вони планували зібрати на дрони-камікадзе 100 млн грн, однак всього за добу було зібрано більш ніж утричі більше – 352 млн грн.

Також відомо, що наприкінці червня фонд Сергія Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим оголосив про початок збоку коштів на безпілотники «Байрактар». Українці зібрали 600 млн грн. Однак компанія Baykar вирішила надати три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно. Таким чином волонтери отримали можливість спрямувати зібрані кошти на купівлю супутника.

За 600 млн грн, які українці збирали на безпілотники «Байрактар», фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії.