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Веде глибинну розвідку і наводить Himars. Притула розповів про новий український безпілотник

Надія Клочко
glavcom.ua
Веде глибинну розвідку і наводить Himars. Притула розповів про новий український безпілотник
Запущено серійне виробництво безпілотників Shark
фото: Сергій Притула/Facebook

Розробники кажуть, що безпілотники Shark стійкі до роботи ворожих комплексів радіоелектронної боротьби та можуть наводити Himars

Запущено у серійне виробництво новий безпілотний комплекс Shark від «Укрспецсистемсу». Про це повідомив у Facebook громадський діяч та волонтер Сергій Притула.

«В українській «пташиній» родині поповнення! Вітайте новий безпілотний комплекс від «Укрспецсистемс» Shark! Стійкий до роботи ворожих комплексів радіоелектронної боротьби, може проводити глибинну розвідку за лінією фронту та наводити наші далекобійні артилерійські системи (ті ж самі Himars)», – зазначив Притула.

Веде глибинну розвідку і наводить Himars. Притула розповів про новий український безпілотник фото 1

Волонтер розповів, що у липні був на випробуваннях безпілотного комплексу Shark, «скрестив пальці і та побажав розробникам успішно довести Shark до серійного виробництва».

«Довели! І нарешті запустили в серійне виробництво в Україні та Польщі, що дозволить краще забезпечувати потреби українського війська», – наголосив він.

Притула додав, що його Фонд вже законтрактував два комплекси Shark (чотири дрони та дві наземні станції) загальною вартістю 15 млн 250 тис. грн.

Нагадаємо, раніше Благодійний фонд Сергія Притули і громадський активіст Сергій Стерненко провели збір на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV, про який оголосили 10 жовтня на тлі масованої ракетної атаки росіян по містах України. Зі слів Притули, вони планували зібрати на дрони-камікадзе 100 млн грн, однак всього за добу було зібрано більш ніж утричі більше – 352 млн грн. 

Також повідомлялося, що у межах проєкту «Армія дронів» Україна законтрактувала 11 комплексів безпілотників Puma-Le на суму понад 540 млн гривень. 

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Теги: безпілотник Сергій Притула

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