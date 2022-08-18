Притула розповів, куди пішли гроші, зібрані на «Байрактари» (відео) 

«Українці, ми з вами скинулись... на супутник»

За 600 млн грн, які українці зібрали на купівлю «Байрактарів», благодійний фонд Сергія Притули придбав супутник. Він надасть доступ до бази даних супутникових знімків компанії «Айсай» більше ніж на рік, що дасть змогу військовим планувати оперативні операції. Про це сьогодні повідомив волонтер та телеведучий Сергій Притула.

«Українці, ми з вами скинулись... на супутник!.. А це значить, що «бавовни буде багато», – сказав телеведучий.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, під час якої було обговорено долю рекордної суми, яку українці задонатили у фонд Притули на «Байрактари».

Нагадаємо, турецька компанія Baykar безкоштовно передасть безпілотники «Байрактар», на які збирав волонтер Сергій Притула разом з українцями.

Додамо, що турецькі безпілотники стали одними з найефективніших в арсеналі ЗСУ. Bayraktar часто хвалять українські офіційні особи та військові експерти.

22 червня Сергій Притула, оголошуючи про збір коштів на покупку ударних безпілотників «Байрактар», планував зібрати 500 млн грн за тиждень. Але українці з таким азартом взялися жертвувати гроші, що результат перевершив усі очікування.

Українці за три дні перерахували засновнику благодійного фонду Сергія Притули і блогеру Ігорю Лачену 600 млн грн на придбання чотирьох ударних безпілотників «Байрактар» для Збройних сил.