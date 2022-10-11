Притула і Стерненко завершили збір на дрони-камікадзе: сума вражає

За підсумками збору коштів волонтери обіцяють, що «бавовни буде багато»

Благодійний фонд Сергія Притули і громадський активіст Сергій Стерненко завершили збір на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV, який оголосили вчора опівдні на тлі масованої ракетної атаки росіян по містах України. Про це вони заявили у відеозверненні у вівторок, 11 жовтня.

Зі слів Притули, вони планували зібрати на дрони-камікадзе 100 млн грн, однак зібрано більш ніж утричі більше – 352 млн грн.

«Станом на 12:00 сьогодні ми зафіксували 352 мільйони гривень зібраних коштів у рамках цього проєкту. Це колосальна сума. Ви скидали ці кошти на те, щоб була бавовна. І бавовни буде багато», – сказав Притула.

Як відомо, благодійний фонд Сергія Притули і громадський активіст Сергій Стерненко учора відкрили збір коштів «на помсту» росіянам за масований обстріл українських міст 10 жовтня – українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV.

Дрон-камікадзе RAM ІІ UAV – вперше був показаний на виставці озброєння "Зброя та безпека-2021". Він здатний нести на борту 4 кг вибухівки та запускається зі спеціальної міні-катапульти. Безпілотник обладнаний камерою з десятикратним збільшенням, що дозволяє виявляти об'єкти на землі. Знищити їх можна буде снарядами з осколковою, термобаричною або кумулятивною бойовою частиною. Радіус застосування – 30 км.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.