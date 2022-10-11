Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Притула і Стерненко завершили збір на дрони-камікадзе: сума вражає

Надія Клочко
glavcom.ua
Притула і Стерненко завершили збір на дрони-камікадзе: сума вражає
Збір коштів на дрони-камікадзе тривав добу
скріншот із відео

За підсумками збору коштів волонтери обіцяють, що «бавовни буде багато»

Благодійний фонд Сергія Притули і громадський активіст Сергій Стерненко завершили збір на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV, який оголосили вчора опівдні на тлі масованої ракетної атаки росіян по містах України. Про це вони заявили у відеозверненні у вівторок, 11 жовтня.

Зі слів Притули, вони планували зібрати на дрони-камікадзе 100 млн грн, однак зібрано більш ніж утричі більше – 352 млн грн.

«Станом на 12:00 сьогодні ми зафіксували 352 мільйони гривень зібраних коштів у рамках цього проєкту. Це колосальна сума. Ви скидали ці кошти на те, щоб була бавовна. І бавовни буде багато», – сказав Притула.

Як відомо, благодійний фонд Сергія Притули і громадський активіст Сергій Стерненко учора відкрили збір коштів «на помсту» росіянам за масований обстріл українських міст 10 жовтня – українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV.

Дрон-камікадзе RAM ІІ UAV – вперше був показаний на виставці озброєння "Зброя та безпека-2021". Він здатний нести на борту 4 кг вибухівки та запускається зі спеціальної міні-катапульти. Безпілотник обладнаний камерою з десятикратним збільшенням, що дозволяє виявляти об'єкти на землі. Знищити їх можна буде снарядами з осколковою, термобаричною або кумулятивною бойовою частиною. Радіус застосування – 30 км.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України  зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

Читайте також: Ракетний терор – свідчення паніки у Москві. Як світові ЗМІ реагують на масований обстріл України

 

Теги: безпілотник волонтер війна Сергій Стерненко Сергій Притула

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони-камікадзе RAM ІІ UAV виробляються в Україні
Українські волонтери оголосили збір «на помсту» рашистам: подробиці
Вчора, 12:45
ЗСУ за три години збили 13 іранських дронів
ЗСУ за три години збили 13 іранських дронів
Вчора, 19:51
П'ять безпілотників було збито над Миколаївщиною вранці 11 жовтня
На світанку окупанти атакували південь України дронами
Сьогодні, 07:30

Суспільство

Притула і Стерненко завершили збір на дрони-камікадзе: сума вражає
Притула і Стерненко завершили збір на дрони-камікадзе: сума вражає
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму
Особистий ворог Мотороли. Історія В'ячеслава Зайцева, який загинув за Україну
Особистий ворог Мотороли. Історія В'ячеслава Зайцева, який загинув за Україну
11 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
11 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
«Укрзалізниця» попереджає про затримки десятків поїздів
«Укрзалізниця» попереджає про затримки десятків поїздів
Червоний Хрест призупинив роботу в Україні
Червоний Хрест призупинив роботу в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
310K
Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
66K
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
37K
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
36K
Головний російський комуніст озвучив нові погрози Україні
35K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі
34K
Рашисти завдали ракетного удару з С-300 по Запоріжжю (фото) 

Новини

Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Сьогодні, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Сьогодні, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
9 жовтня, 21:30

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту