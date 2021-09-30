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    Прогноз погоди на четвер, 30 вересня

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    В Україну повертається осіння прохолода - Прогноз погоди на четвер, 30 вересня
    В Україну повертається осіння прохолода
    Фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    В останній день вересня буде прохолодно, на заході дощитиме

    У четвер, 30 вересня, в Україну повернеться осіння прохолода, проте в більшості регіонів країни буде сухо. Дощі очікуються лише у Закарпатській, Львівській та Волинській областях.

    За даними Укргідрометцентру, удень температура повітря очікується від +11 на сході до +17 на заході. Вночі синоптики прогнозують від +3 до +10 за Цельсієм.

    У західних областях України очікується найтепліша погода, проте там можливі дощі. Вдень температура повітря коливатиметься в межах від +14 до +17, а вночі – від +3 до +10 градусів.

    Мешканцям центральних областей варто очікувати осінню погоду, але без істотних опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +16, а вночі похолодає: +3…+5.

    На півночі країни прогнозується мінлива хмарність і прохолодна погода. Вдень повітря прогріється до відміток від +12 до +14, а вночі – від 3 до 5 за Цельсієм.

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    У східних областях буде найхолодніше, хоча опадів і там не очікується. Вдень температура повітря буде коливатися від +11 до +15 градусів, а вночі, як і в більшості інших регіонів, +3…+5.

    На півдні синоптики також прогнозують суху і хмарну погоду. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +13 до +15 за Цельсієм, а вночі – від 3 до 8 градусів тепла.

    Киян в останній день вересня також чекає суха погода і мінлива хмарність. Вдень повітря в столиці прогріється до відміток +13…+15, а вночі похолодає – синоптики прогнозують від 4 до 6 градусів тепла.

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    Теги: прогноз погоди
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    Прогноз погоди на четвер, 30 вересня