Сухо і не спекотно: якою буде погода 15 вересня

У середу буде не надто тепло, але й без дощів

Сьогодні в Україні прогнозують до 25-26 градусів тепла

У середу, 15 вересня, дощі залишать територію України. По всій країні очікується малохмарна і суха погода. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Стовпчики термометрів на екваторі тижня трохи впадуть. На півдні ще збережеться практично літнє тепло: 24-26 градусів вище нуля вдень і близько 12-15 тепла вночі.

Від +22 до +24 синоптики прогнозують вдень на сході і 10-13 градусів тепла буде вночі.

На півночі, заході і в центрі вдень очікується від 18 до 22 градусів тепла, а після заходу сонця стовпчики термометрів покажуть від 10 до 12 градусів тепла на заході і в центрі, і близько 6-8 градусів з позначкою «плюс» буде на півночі.

У Києві сьогодні буде сонячно, удень 18-20 градусів тепла, уночі стовпчик термометра лпуститься до +8…+10 градусів тепла.