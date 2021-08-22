  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На всій території України сонячно: прогноз погоди на 22 серпня

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Насолоджуємося комфортною температурою чи чистим небом - На всій території України сонячно: прогноз погоди на 22 серпня
    Насолоджуємося комфортною температурою чи чистим небом

    У неділю буде суха та тепла погода

    У неділю, 22 серпня, комфортна температура на рівні +25 градусів встановиться в центральних та північно-західних областях України. Вночі температура опуститься до 10-14 градусів тепла. Такі дані Укргідрометцентру.

    Спекотніше буде на південному сході країни, там температура підніметься до +29 градусів вдень і до +17 вночі.

    На заході теж встановиться комфортна температура +22…+26. Уночі +11…+13 градусів. Так само сухо.

    У центрі буде світити сонечко, вдень прогнозують +23…+27. Уночі буде +12…+16 тепла.

    Опадів в Україні цього дня не прогнозують.

    У Києві дощу не передбачається. Лише в ніч на 22 серпня є ймовірність невеликих опадів. Вдень +24 градуси, ввечері +18…+20 градусів.

    ukraine_09Нагадаємо, вересень 2021 року в Україні буде зовсім різним, погода коливатиметься від літньої до майже зимової. Народний синоптик Леонід Горбань розповів про детальний прогноз погоди на вересень.

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На всій території України сонячно: прогноз погоди на 22 серпня