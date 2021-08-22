На всій території України сонячно: прогноз погоди на 22 серпня

У неділю буде суха та тепла погода

У неділю, 22 серпня, комфортна температура на рівні +25 градусів встановиться в центральних та північно-західних областях України. Вночі температура опуститься до 10-14 градусів тепла. Такі дані Укргідрометцентру.

Спекотніше буде на південному сході країни, там температура підніметься до +29 градусів вдень і до +17 вночі.

На заході теж встановиться комфортна температура +22…+26. Уночі +11…+13 градусів. Так само сухо.

У центрі буде світити сонечко, вдень прогнозують +23…+27. Уночі буде +12…+16 тепла.

Опадів в Україні цього дня не прогнозують.

У Києві дощу не передбачається. Лише в ніч на 22 серпня є ймовірність невеликих опадів. Вдень +24 градуси, ввечері +18…+20 градусів.

Нагадаємо, вересень 2021 року в Україні буде зовсім різним, погода коливатиметься від літньої до майже зимової. Народний синоптик Леонід Горбань розповів про детальний прогноз погоди на вересень.

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