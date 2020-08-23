Прощання із журналісткою Мартою Коломиєць. Зворушливий виступ чоловіка – Данила Яневського



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Данило Яневський розповів, що «останній подих» Марти Коломиєць був на його долонях і це «велика милість Отця небесного»

«Я ніколи не прощуся з тобою і ніколи не здамся», пообіцяв покійній дружині Данило Яневський

У суботу, 22 серпня, у Києві попрощалися з директоркою Програми імені Фулбрайта в Україні, ініціаторкою і керівником багатьох освітніх і культурних проєктів Мартою Коломиєць

Чин похорону відбувся в патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ, під час якого емоційну та зворушливу промову виголосив український журналіст Данило Яневський, чоловік Марти Коломиєць.

«Сьогодні ми востаннє бачимо Марту перед собою. І я хочу, щоб ви знали: ми були не просто подружжям – формальний союзом чоловіка і жінки – ми були друзями, партнерами, совмислителями, між якими існував дуже глибокий і щирий інтелектуальний та емоційний зв’язок. Аж до того, що для підтримання цього зв’язку я мав окрему телефонну лінію. І вона завжди дзвонила мені, де б не була в цей момент: в Сполучених Штатах, Україні чи деінде. Очевидно, вона дзвонила завжди, коли я був в ефірі», – сказав Яневський.

Він також додав, що вони з Мартою «прийняли один одного такими, якими були, є і будуть».

Яневський розповів, що «останній подих» Марти Коломиєць був на його долонях і це «велика милість Отця небесного».

«Маруня, Мася, я прощаюся сьогодні з твоїм тілом, але ніколи, never ever, я ніколи не прощуся з тобою і ніколи не здамся», – пообіцяв Яневський.

Як відомо, Марта Коломиєць померла 16 серпня.

Марта Коломиєць була директоркою Програми імені Фулбрайта в Україні та дружиною телеведучого Данила Яневського.

Вона була також головою правління Українського жіночого фонду, журналісткою видання Ukrainian Weekly (1991-1998), журналісткою і співробітницею низки програм з освіти, реформ місцевого самоврядування, розвитку громадянського суспільства.

Разом із Данило Яневським була продюсеркою фільму про життя патріарха Йосипа Сліпого.

Марта Коломиєць народилася в Чикаго. Вивчала журналістику в Іллінойському університеті. В Україну приїхала на початку 1990-х років.