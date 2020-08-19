Журналіст-розслідувач Бігус потрапив в базу «Миротворця»



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За словами Дениса Бігуса, ніхто не зробив для підриву довіри до держструктур більше, ніж керівники цих держструктур, їх підлеглі, їх оточення.

«Миротворець» інкримінує Бігусу «маніпулювання суспільно значущою інформацією з метою підриву довіри до державних інституцій України»

Сайт «Миротворець» вніс журналіста-розслідувача Дениса Бігуса в свою базу через нібито «маніпулювання суспільно значущою інформацією».

«Миротворець» інкримінує йому «маніпулювання суспільно значущою інформацією з метою підриву довіри до державних інституцій України», а також «поширення завідомо неправдивої інформації з метою підриву довіри до державних інституцій України».

За словами самого Бігуса, ніхто не зробив для підриву довіри до держструктур більше, ніж керівники цих держструктур, їх підлеглі, їх оточення.

«Виявляється, за версією сайту «Миротворець», я вже давненько – патентований ворог України. За підрив довіри до держструктур (Ну взагалі, звичайно, за Гладковського, але хлопці вирішили якось узагальнити)», – написав він.

Нагадаємо, на початку липня Подільський районний суд Києва визнав недостовірною інформацію журналістів програми «Наші гроші» Лесі Іванової та Дениса Бігуса у розслідуванні «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)», яка порушила немайнові права сина експершого заступника Секретаря РНБО Ігоря Гладковського.

Редакція Bihus.Info оскаржуватиме рішення суду, який визнав недостовірним розслідування про Гладковського, в апеляції.