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    Суспільство

    У Києві попрощалися з відомою журналісткою Мартою Коломиєць

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    Марта Коломиєць померла 16 серпня - У Києві попрощалися з відомою журналісткою Мартою Коломиєць
    Марта Коломиєць померла 16 серпня
    Фото: Радіо Свобода

    Чин похорону відбувся в патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ

    У суботу, 22 серпня, у Києві попрощалися з Мартою Коломиєць, директоркою Програми імені Фулбрайта в Україні, ініціаторкою і керівником багатьох освітніх і культурних проєктів.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Зазначається, що чин похорону відбувся в патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

    Як відомо, Марта Коломиєць померла 16 серпня.

    Марта Коломиєць була директоркою Програми імені Фулбрайта в Україні та дружиною телеведучого Данила Яневського.

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    У Києві попрощалися з відомою журналісткою Мартою Коломиєць
    У Києві попрощалися з відомою журналісткою Мартою Коломиєць
    У Києві попрощалися з відомою журналісткою Мартою Коломиєць
    У Києві попрощалися з відомою журналісткою Мартою Коломиєць
    У Києві попрощалися з відомою журналісткою Мартою Коломиєць
    У Києві попрощалися з відомою журналісткою Мартою Коломиєць
    У Києві попрощалися з відомою журналісткою Мартою Коломиєць
    У Києві попрощалися з відомою журналісткою Мартою Коломиєць
    У Києві попрощалися з відомою журналісткою Мартою Коломиєць

    Вона була також головою правління Українського жіночого фонду, журналісткою видання Ukrainian Weekly (1991-1998), журналісткою і співробітницею низки програм з освіти, реформ місцевого самоврядування, розвитку громадянського суспільства.

    Разом із Данило Яневським була продюсеркою фільму про життя патріарха Йосипа Сліпого.

    Марта Коломиєць народилася в Чикаго. Вивчала журналістику в Іллінойському університеті. В Україну приїхала на початку 1990-х років.

    ЗМІ церква Київ смерть УГКЦ журналіст поховання
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