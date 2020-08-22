У Києві попрощалися з відомою журналісткою Мартою Коломиєць



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Марта Коломиєць померла 16 серпня Фото: Радіо Свобода

Чин похорону відбувся в патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ

У суботу, 22 серпня, у Києві попрощалися з Мартою Коломиєць, директоркою Програми імені Фулбрайта в Україні, ініціаторкою і керівником багатьох освітніх і культурних проєктів.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що чин похорону відбувся в патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

Як відомо, Марта Коломиєць померла 16 серпня.

Марта Коломиєць була директоркою Програми імені Фулбрайта в Україні та дружиною телеведучого Данила Яневського.

Вона була також головою правління Українського жіночого фонду, журналісткою видання Ukrainian Weekly (1991-1998), журналісткою і співробітницею низки програм з освіти, реформ місцевого самоврядування, розвитку громадянського суспільства.

Разом із Данило Яневським була продюсеркою фільму про життя патріарха Йосипа Сліпого.

Марта Коломиєць народилася в Чикаго. Вивчала журналістику в Іллінойському університеті. В Україну приїхала на початку 1990-х років.