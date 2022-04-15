Тимошенко в Одесі потролила рашистів (фото)

Лідерка «Батьківщини» сфотографувалася на тлі білборду про російський корабель: «Таки дійшов нарешті»

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко вирішила покепкувати з потопленого російського крейсера «Москва» і опублікувала фото на тлі тематичного білборду. Знімок Тимошенко зробила в Одесі і розмістила у Facebook.

«Таки дійшов нарешті! Посейдон свідок. Ой, Нептун, звісно ж. Слава ВМС! Слава ЗСУ!», – залишила підпис до фото лідерка «Батьківщини».

За даними українського командування, крейсер «Москва» був збитий двома ракетами «Нептун» в Чорному морі під Одесою.

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами перекинувся і почав тонути.

Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

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