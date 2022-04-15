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    Думки вголос

    Росіянка Альбіна й українка Ірина – кричущий знак дорівнює між убивцею і жертвою

    Альбіна та Ірина символізуватимуть примирення? Якщо так, то для кого? - Росіянка Альбіна й українка Ірина – кричущий знак дорівнює між убивцею і жертвою
    Альбіна та Ірина символізуватимуть примирення? Якщо так, то для кого?
    скріншот з відео

    Зі злом не дружать. Насильство не толерують. З убивством не родичаються

    13-а стація на Хресній Дорозі – передостання. Називається «Ісуса знімають із хреста». Все уже сталося, верховний задум звершився. Зло замордувало добро. Ненависть закатрупила Любов. Система перемогла альтернативу. Дно возвеличилося над небом. Звір убив святість.

    Росіянка Альбіна й українка Ірина, які суголосно нестимуть хрест на Папській Хресній Дорозі – це кричущий знак дорівнює між убивцею і жертвою.

    Альбіна, вся в білому, може бути чуйною жінкою, яка працює в хоспісі, але на Хресній Дорозі в Колізеї вона символізуватиме дружин орків, які самі їх закликали гвалтувати українських жінок. Альбіна уособлюватиме руских матушек, які просили своїх синів привезти додому міксери й м’ясорубки в якості трофеїв. Альбіна уособлюватиме інстаграмних овечок з рф, які ридають через припинення імпорту ботоксу «через какую-то Бучу».

    Якщо вже Папському Престолу прийшла в тіару гадка урівнювати жертву й насильника, то за цією логікою 14-у стацію треба віддати спільній службі єпископа-педофіла й розбещеного ним хлопчика.

    Або далеко не ходити і поставити поруч ізраїльського строковика й делегата палестинського «Хамасу».

    Чи на крайняк, якщо вже в Ватикані модною є російська тема, було б ідеально на один деньок привезти із тюрми найкривавішого серійного вбивцю Міхаїла Попкова і помирити його з родичами 81-ї закатованої жертви. Мир – так мир. Прощення – так прощення.

    Зі злом не дружать. Насильство не толерують. З убивством не родичаються. З гвалтом не примирюються.

    Дякую нашому послу в Ватикані Андрію Юрашу за позицію. Лишається доба, аби донести до Понтифіка хибність ідеї з 13-ю стацією. Інакше величне слово Папа мільйони людей писатимуть, як і все російське, з малої букви й через дефіс.

    Джерело: блог Остапа Дроздова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти церква Папа Римський війна Ватикан Україна окупація #stoprussia
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    Росіянка Альбіна й українка Ірина – кричущий знак дорівнює між убивцею і жертвою