Росіянка Альбіна й українка Ірина – кричущий знак дорівнює між убивцею і жертвою

Альбіна та Ірина символізуватимуть примирення? Якщо так, то для кого?

Зі злом не дружать. Насильство не толерують. З убивством не родичаються

13-а стація на Хресній Дорозі – передостання. Називається «Ісуса знімають із хреста». Все уже сталося, верховний задум звершився. Зло замордувало добро. Ненависть закатрупила Любов. Система перемогла альтернативу. Дно возвеличилося над небом. Звір убив святість.

Росіянка Альбіна й українка Ірина, які суголосно нестимуть хрест на Папській Хресній Дорозі – це кричущий знак дорівнює між убивцею і жертвою.

Альбіна, вся в білому, може бути чуйною жінкою, яка працює в хоспісі, але на Хресній Дорозі в Колізеї вона символізуватиме дружин орків, які самі їх закликали гвалтувати українських жінок. Альбіна уособлюватиме руских матушек, які просили своїх синів привезти додому міксери й м’ясорубки в якості трофеїв. Альбіна уособлюватиме інстаграмних овечок з рф, які ридають через припинення імпорту ботоксу «через какую-то Бучу».

Якщо вже Папському Престолу прийшла в тіару гадка урівнювати жертву й насильника, то за цією логікою 14-у стацію треба віддати спільній службі єпископа-педофіла й розбещеного ним хлопчика.

Або далеко не ходити і поставити поруч ізраїльського строковика й делегата палестинського «Хамасу».

Чи на крайняк, якщо вже в Ватикані модною є російська тема, було б ідеально на один деньок привезти із тюрми найкривавішого серійного вбивцю Міхаїла Попкова і помирити його з родичами 81-ї закатованої жертви. Мир – так мир. Прощення – так прощення.

Зі злом не дружать. Насильство не толерують. З убивством не родичаються. З гвалтом не примирюються.

Дякую нашому послу в Ватикані Андрію Юрашу за позицію. Лишається доба, аби донести до Понтифіка хибність ідеї з 13-ю стацією. Інакше величне слово Папа мільйони людей писатимуть, як і все російське, з малої букви й через дефіс.

Джерело: блог Остапа Дроздова

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