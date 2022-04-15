Гість Скабєєвої бився в істериці через «Москву» і забув, як треба називати війну (відео)

Російські пропагандисти назвали знищення флагмана Чорноморського флоту РФ «справжнім приводом для війни»

Загибель ракетного крейсера «Москва», розстріляного українським ракетним комплексом «Нептун», налякало російських пропагандистів. Один із них, відомий російський режисер Володимир Бортко, на ефірі у одіозної телеведучої Ольги Скабєєвої на телеканалі «Россія 1» буквально бився в істериці, вимагаючи розпочати «справжню війну» проти України.

Причому колишній депутат Держдуми від комуністів так рознервувався, що навіть забув, як у Росії наказано називати війну, яку путінський режим веде проти України. Підбитий крейсер «Москва», заявив Бортко, це «привід до війни, справжньої, без дураків, не всяких… як це називається, що ми зараз ведемо?»

Коли Скабєєва нагадала гостю в студії, що офіційно російсько-українська війна називається «спецоперація Росії на території України», Бортко закричав: «Закінчилася спеціальна військова операція! Сьогодні вночі вона закінчилася!»

Режисер заявив, що Росія має перемогти за будь-яку ціну, «інакше… Краще не говорити про те, що було б інакше». Бортко висловив упевненість, що життя тих окупантів, які убивають українців на території України, важливіше за будь-які перемоги.

Разом з цим, Скабєєва повторила офіційну заяву міноборони Росії, що Україна не має ніякого відношення до знищення «Москви», а крейсер загорівся і потонув через детонацію боєприпасів.

Нагадаємо, учора, 14 квітня, російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути.

Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети «Нептун», які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень», – написав Марченко.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув.