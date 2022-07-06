«Прямий» виграв суд щодо анулювання ліцензії на радіомовлення

Верховний суд ухвалив рішення у позові щодо анулювання ліцензії на мовлення радіостанції «Прямий FM»

Верховний суд України визнав дії Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензій на радіомовлення ТОВ «Телеканал «Прямий» протиправними. Про це повідомляє пресслужба телеканалу.

Верховний суд постановив, що дії Нацради є протиправними. Отже, «Прямому» повертають радіомовлення на частотах:

91,1 МГц у м. Павлоград Дніпропетровської області;

102,2 МГц у м. Мелітополі Запорізької області;

98,8 МГц у м. Білій Церкві Київської області;

107,7 МГц у м. Переяславі Київської області.

«Скасування ліцензії повністю (навіть за умови, що 4 із 6 частот використовувалися відповідно до норм чинного законодавства та ліцензійних умов) є протиправним», – йдеться у постанові суду.

Як зазначила генеральна продюсерка «Прямого» Світлана Орловська: «Відстояли свої законні права щодо радіочастот і я маю надію, що обов`язково відстоїмо свої права щодо повернення цифрового мовлення телеканалу «Прямий» у Т2».

Як відомо, 3 вересня 2020 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення прийняла рішення про анулювання ліцензії на мовлення радіостанції «Прямий FM» в шести містах України. При цьому було повністю проігноровані юридичні аргументи представників ТОВ «Телеканал «Прямий».

«Прямий» вважав це рішення упередженим та політично вмотивованим і на захист своєї позиції змушений був подати позовну заяву до Окружного адміністративного суду м. Києва. Разом з позовною заявою було подано клопотання про забезпечення позову.

22 жовтня 2020 колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду розглянула апеляційну скаргу та призупинила дію рішення Національної ради про анулювання ліцензії радіостанції «Прямий FM» до моменту набрання законної сили рішенням суду у даній справі.

Нагадаємо, 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканали «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» в цифровій мережі Т2. У той же день журналісти телеканалів «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо», яких зранку 4 квітня Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ) відключив від мовлення, оприлюднили своє звернення.

Як пояснила Державна служба спеціального зв’язку і захисту інформації, влада відключила телеканали «Еспресо», «П’ятий» і «Прямий» з цифрового ефіру на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони.

Як відомо, у березні Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення – в умовах воєнного стану усі загальнонаціональні інформаційні канали транслюватимуть цілодобовий телемарафон. Рішення пояснюють поширенням Росією дезінформації про повномасштабну агресію проти України.