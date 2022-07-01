Повернення в ефір «Еспресо», «П‘ятий» і «Прямий»: петиція набрала необхідну кількість голосів

Збір підписів був оголошений 18 квітня і ще має тривати 16 днів

Петиція на сайті президента України Володимира Зеленського про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «Еспресо», «П‘ятий» і «Прямий» набрала 25054 голоси при необхідних 25 тис.

Автором петиції є Ірина Гандзюк, збір підписів був оголошений 18 квітня і ще має тривати 16 днів.

«Ми переконані, що незаконне виключення з ефіру українських телеканалів під час війни є нічим іншим, як підривною диверсійною роботою, яка завдає шкоди національним інтересам України, уряду та Президенту України. Україна проклала довгий шлях до членства в ЄС… Просимо невідкладно вжити відповідних заходів для повернення телеканалів «Еспресо», «П’ятого» та «Прямого» в цифровий ефір.

Ми переконані, що тільки дотримуючись єдиної інформаційної політики, принципів свободи слова та верховенства права нам вдасться перемогти не лише інформаційну навалу ворога, а й наблизити спільну перемогу України над агресором», – йдеться в тексті петиції.

Нагадаємо, вранці, 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканали «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» в цифровій мережі Т2. У той же день журналісти телеканалів «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо», яких зранку 4 квітня Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ) відключив від мовлення, оприлюднили своє звернення.