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    Суспільство

    Відпустка-2020: де відпочиватимуть українці цього літа (опитування)

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    <p>Більшість українців проведуть відпустку вдома</p> - Відпустка-2020: де відпочиватимуть українці цього літа (опитування)

    Більшість українців проведуть відпустку вдома

    Пандемія коронавірусу внесла серйозні корективи у плани на літні відпустки 2020 року

    Епідемія коронавірусу і тривалий карантин внесли деякі зміни у плани українців на літні відпустки. Про це свідчать результати чергової хвилі загальноукраїнського ролінгового CATI-опитування, яке було проведено компаніє Research & Branding Groupу період з 10 по 16 червня 2020 року.

    Було  опитано 1009 респондентів, максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%.

    Найбільших змін зазнали плани українців на відпочинок:

    • вдома – тепер його планують 49% (на 20% більше, ніж до карантину);
    • на морі в Україні – тепер його планують 10% (на 9% менше, ніж до карантину);
    • за кордоном – тепер його планують 2% (на 7% менше, ніж до карантину);
    • на морі за кордоном – тепер його планують 2% (на 6% менше, ніж до карантину).

    Разом з тим плани українців на певні види відпочинку цього літа від карантину майже не зазнали змін.

    Тепер планують провести літню відпустку:

    • на дачі садовій ділянці – 13% (на 3% більше, ніж до карантину і стільки ж, як провели минулого року);
    • в іншому місті, селі України – 5% (на 3% менше, ніж до карантину і майже стільки ж, як і провели минулого року);
    • не планують літньої відпустки ТЕПЕР 17% українців (на 3% менше, ніж до карантину і стільки ж, скільки не мали її й минулого року).

    Опитування проводилося у період з 10 по 16 червня 2020 року. Всього опитано 1009 респондентів у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополь). Метод опитування – CATI-опитування (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) ролінгового формату. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%.

    Нагадаємо, з 15 червня українці зможуть літати без обмежень на кордоні до Албанії та США, з дотриманням карантину 14 днів - до Великої Британії, без обмежень на кордоні та тестуванням після прибуття - до Туреччини. Також з 27 червня громадяни України зможуть літати до Тунісу з тестуванням після прибуття. А такі країни, як Кіпр, Чорногорія, Грузія, Греція будуть розглядати можливість відкриття кордонів після покращення епідемічної ситуації в Україні з 1 липня.

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