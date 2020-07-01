У МОЗ дали поради, як правильно відпочивати на морі під час пандемії



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Носити маски на пляжах не обов’язково, але потрібно дотримуватись соціальної дистанції

Медики рекомендують на відпочинку дотримуватися кількох простих правил

Національна служба здоров'я надала рекомендації тим, хто збирається на відпочинок до моря під час пандемії коронавірусу.

Ці поради оприлюднені на сторінці НСЗУ для пацієнта в Facebook.

«Наразі немає доказів, що коронавірус, який спричиняє Covid-19, може поширюватися в басейні чи морі. Сонце та свіже повітря корисне як дітям, так і дорослим, тим більше погода сприяє. Проте небезпека в іншому – переповнені пляжі, місця відпочинку біля басейну, на яких люди не дотримуються безпечної дистанції», - йдеться у повідомленні.

У НСЗУ рекомендують на відпочинку дотримуватися кількох простих правил:

тримайтеся від інших на відстані не менше 2 метрів;

якщо торкаєтесь шезлонгів чи інших речей загального користування, варто мити руки або використовувати антисептик;

обирайте дозвілля на відкритому повітрі, а не закриті приміщення біля басейну;

не відвідуйте пляжів з симптомами ГРВІ;

дотримуйтесь етикету чхання та кашляння;

відпочиваючи з дитиною, користуйтеся лише власними іграшками.

Більше практичних порад для пацієнтів, зокрема щодо поведінки під час епідемії Covid-19, можна знайти на сторінці Твій сімейний лікар Проект USAID HealthLink.

Між іншим, 1 липня уряд встановив штрафи за перебування без маски у громадських місцях.

Коронавірус в Україні

Всього 44998

Хворіють 24277

Одужали 19548

Померли 1173

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 1 липня підтверджено 44 998 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 664 нових випадків коронавірусу, це на 42 випадки менше, ніж учора (706). Одужали – 433 (вчора 88), загалом за час пандемії вилікувались 19 548 осіб. Померли за добу – 14 (вчора 12), загалом летальних випадків – 1 173.