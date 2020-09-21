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    Суспільство

    Пункт пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні з Білоруссю відновив роботу

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    Кабінет міністрів України закрив пункт пропуску &laquo;Нові Яриловичі&raquo; на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області через паломників-хасидів, які не припиняли спроб потрапити в Україну&nbsp; - Пункт пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні з Білоруссю відновив роботу
    Кабінет міністрів України закрив пункт пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області через паломників-хасидів, які не припиняли спроб потрапити в Україну 

    Обмежувальні заходи було запроваджено через поширення коронавірусної хвороби

    Пункт пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні з Білоруссю відновив роботу. Про це повідомила Державна митна служба в понеділок.

    «На українсько-білоруському кордоні в Чернігівській області відновив роботу пункт пропуску «Нові Яриловичі». Обмежувальні заходи було запроваджено через поширення коронавірусної хвороби», – повідомила митниця в Telegram-каналі.

    Як нагадало відомство, закриття пункту пропуску призвело до утворення черг на пункті пропуску «Виступовичі».

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України закрив пункт пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області через паломників-хасидів, які не припиняли спроб потрапити в Україну на святкування єврейського нового року.

    Як повідомлялося, 18 вересня хасиди повернулися з українсько-білоруського кордону до Білорусі, залишили після себе гори сміття.

    З14 вересня сотні хасидів намагалися потрапити в Україну з Білорусі. На кордоні перебували понад тисяча паломників.

    На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.

    Білорусь митниця сміття хасиди хвороби кордон Державна митна служба
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