Пункт пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні з Білоруссю відновив роботу



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Кабінет міністрів України закрив пункт пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області через паломників-хасидів, які не припиняли спроб потрапити в Україну

Обмежувальні заходи було запроваджено через поширення коронавірусної хвороби

Пункт пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні з Білоруссю відновив роботу. Про це повідомила Державна митна служба в понеділок.

«На українсько-білоруському кордоні в Чернігівській області відновив роботу пункт пропуску «Нові Яриловичі». Обмежувальні заходи було запроваджено через поширення коронавірусної хвороби», – повідомила митниця в Telegram-каналі.

Як нагадало відомство, закриття пункту пропуску призвело до утворення черг на пункті пропуску «Виступовичі».

Нагадаємо, Кабінет міністрів України закрив пункт пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області через паломників-хасидів, які не припиняли спроб потрапити в Україну на святкування єврейського нового року.

Як повідомлялося, 18 вересня хасиди повернулися з українсько-білоруського кордону до Білорусі, залишили після себе гори сміття.

З14 вересня сотні хасидів намагалися потрапити в Україну з Білорусі. На кордоні перебували понад тисяча паломників.

На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.