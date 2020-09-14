Хасиди намагаються потрапити в Україну з Білорусі: на кордоні посилили охорону



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Ситуація контрольована, повідомляють прикордонники Фото: Держприкордонслужба

В одному з пунктів пропуску Чернігівської області зібралися сотні хасидів

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зустрівся з групами іноземних громадян, які намагаються потрапити в Україну з Білорусі попри обмеження в’їзду. В одному з пунктів пропуску Чернігівської області зібралися сотні хасидів.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Дейнеко зустрівся з представниками іноземців та довів вимоги постанови КМУ, щодо обмеження в’їзду іноземців. Він зазначив, що кожен іноземний громадянин повинен поважати закони України та правила, які регламентують перетин державного кордону.Також голова відомства чітко наголосив на недопущенні порушення кордону іноземцями, адже вони нестимуть за це відповідальність, а прикордонники не допустять спроб порушення кордону», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Держприкордонслужба задіяла резерви відомства та організувала взаємодію з підрозділами Національної поліції та Національної гвардії України.

Ситуація контрольована, повідомляють прикордонники.

Нагадаємо, видання «Белта» з посиланням на Держприкордонкомітет Білорусі повідомляло, що на території прикордонних районів знаходяться понад 1,5 тис. євреїв-хасидів, які планували потрапити в Україну у зв'язку зі святкуванням 19 вересня Нового року за єврейським календарем.

Нагадаємо, 11 вересня зранку у магазині на вулиці Тищика в Умані з'явилася табличка «Хасиди не обслуговуються! Covid-19».

До слова, хасиди влаштували в Умані погром на могилі Рабі Нахмана.

Національна поліція і Міграційна служба України прийняли рішення вигнати з країни двох громадян Ізраїлю.

Також уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направити шістьох ізраїльських поліцейських на допомогу українським колегам під час святкування Рош–Га–Шана.

МВС прогнозує, що до Умані цьогоріч приїдуть близько 3000 хасидів. Варто зазначити, що єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть цього року 18 вересня.

Нагадаємо, міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус. За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України. Також влада Умані встановить п’ять пунктів контролю за карантином на час паломництва хасидів.

До слова, головний рабин України закликав хасидів зробити ПЛР-тести.