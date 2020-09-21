Заробітки у Польщі: як змінився потік робочої сили з України та Білорусі



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Українці часто спочатку працевлаштовуються на виробництві, а отримавши досвід і підучивши мову, відкривають в Польщі свій бізнес

Економічна ситуація в Україні змушує їхати на роботу в Польщу власників малого та середнього бізнесу, відзначають аналітики

Роботу в Польщі все активніше почали шукати білоруси, при цьому серед них найбільша кількість саме представників інтелігенції і менеджерів середньої ланки. Однак вони шукають рівнозначні посади за спеціальністю та поки не особливо готові на фізичну роботу.

Що стосується трудових мігрантів з України – серед їх числа помітно збільшилася кількість власників малого та середнього бізнесу, збанкрутілого за час пандемії і які готові працевлаштуватися на польські заводи.

Про це повідомляє Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Зазначається, що з початку загострення політичної ситуації в Білорусі на роботу в Польщі збираються менеджери і директори компаній, власники бізнесу, архітектори, лікарі та представники творчої інтелігенції (актори, балерини). В першу чергу вони хочуть працевлаштуватися за фахом або знайти висококваліфіковану роботу.

Також значно зріс попит на робітничі спеціальності в Польщі від громадян Білорусі.

«Зазвичай наша фірма працевлаштовувала щомісяця приблизно 3% громадян Білорусі від загального числа працівників. За останній місяць – кількість зросла до 9%. І крім цього, чекаємо що вже через 1,5 місяця чисельність білорусів серед наших працівників зросте до 20%, коли їм оформлять робочі візи, які зараз в процесі», – повідомляє генеральний директор компанії Gremi Personal Томаш Богдевич.

Що стосується України – тут простежується також цікава тенденція. Економічна ситуація в Україні змушує їхати на роботу в Польщу власників малого та середнього бізнесу, які не впоралися з наслідками карантинних обмежень і закрили свій бізнес. За інформацією Аналітичного центру Gremi Personal, на даний момент вони становлять близько 15% від українців, що їдуть на роботу на польські заводи і фабрики.

«Більш досвідчені в трудовій міграції працівники з України часто спочатку працевлаштовуються на виробництві, а, після, отримавши досвід і підучивши мову, відкривають в Польщі свій бізнес або шукають більш висококваліфіковану роботу. Білоруські мігранти – представники інтелігенції та менеджери – зараз нагадують українців на початку 2000-х, коли вони ще не розуміли міграційні реалії: де і як шукати вакансії і чи можна розраховувати закордоном на рівнозначну роботу, як на Батьківщині», – резюмує тенденції власник компанії Gremi Personal Євген Кириченко.

Нагадаємо, підприємці Польщі просять уряд скасувати карантин для всіх працівників з України.

До слова, заробітчани влітку збільшили перекази в Україну.

Як повідомлялося, влада Польщі пропустили на свою територію громадян Білорусі без віз і необхідних документів. До Польщі виїхали вже кілька десятків білорусів. Вони тікають до Польщі від переслідувань влади.

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