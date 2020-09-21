  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Заробітки у Польщі: як змінився потік робочої сили з України та Білорусі

    • Розсилка
    Українці часто спочатку працевлаштовуються на виробництві, а отримавши досвід і підучивши мову, відкривають в Польщі свій бізнес - Заробітки у Польщі: як змінився потік робочої сили з України та Білорусі
    Українці часто спочатку працевлаштовуються на виробництві, а отримавши досвід і підучивши мову, відкривають в Польщі свій бізнес

    Економічна ситуація в Україні змушує їхати на роботу в Польщу власників малого та середнього бізнесу, відзначають аналітики

    Роботу в Польщі все активніше почали шукати білоруси, при цьому серед них найбільша кількість саме представників інтелігенції і менеджерів середньої ланки. Однак вони шукають рівнозначні посади за спеціальністю та поки не особливо готові на фізичну роботу.

    Що стосується трудових мігрантів з України – серед їх числа помітно збільшилася кількість власників малого та середнього бізнесу, збанкрутілого за час пандемії і які готові працевлаштуватися на польські заводи.

    Про це повідомляє Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

    Зазначається, що з початку загострення політичної ситуації в Білорусі на роботу в Польщі збираються менеджери і директори компаній, власники бізнесу, архітектори, лікарі та представники творчої інтелігенції (актори, балерини). В першу чергу вони хочуть працевлаштуватися за фахом або знайти висококваліфіковану роботу.

    Також значно зріс попит на робітничі спеціальності в Польщі від громадян Білорусі.

    «Зазвичай наша фірма працевлаштовувала щомісяця приблизно 3% громадян Білорусі від загального числа працівників. За останній місяць – кількість зросла до 9%. І крім цього, чекаємо що вже через 1,5 місяця чисельність білорусів серед наших працівників зросте до 20%, коли їм оформлять робочі візи, які зараз в процесі», – повідомляє генеральний директор компанії Gremi Personal Томаш Богдевич.

    Що стосується України – тут простежується також цікава тенденція. Економічна ситуація в Україні змушує їхати на роботу в Польщу власників малого та середнього бізнесу, які не впоралися з наслідками карантинних обмежень і закрили свій бізнес. За інформацією Аналітичного центру Gremi Personal, на даний момент вони становлять близько 15% від українців, що їдуть на роботу на польські заводи і фабрики.

    «Більш досвідчені в трудовій міграції працівники з України часто спочатку працевлаштовуються на виробництві, а, після, отримавши досвід і підучивши мову, відкривають в Польщі свій бізнес або шукають більш висококваліфіковану роботу. Білоруські мігранти – представники інтелігенції та менеджери – зараз нагадують українців на початку 2000-х, коли вони ще не розуміли міграційні реалії: де і як шукати вакансії і чи можна розраховувати закордоном на рівнозначну роботу, як на Батьківщині», – резюмує тенденції власник компанії Gremi Personal Євген Кириченко.

    Нагадаємо, підприємці Польщі просять уряд скасувати карантин для всіх працівників з України.

    До слова, заробітчани влітку збільшили перекази в Україну.

    Як повідомлялося, влада Польщі пропустили на свою територію громадян Білорусі без віз і необхідних документів. До Польщі виїхали вже кілька десятків білорусів. Вони тікають до Польщі від переслідувань влади.

    Читайте також:
    Білорусь Польща бізнес криза робота заробітчани
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies