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    Суспільство

    Рада може змінити графік роботи у січні, - Разумков

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    Зміни у роботі парламенту будуть розглядатися на у сесійній залі цього тижня&nbsp; - Рада може змінити графік роботи у січні, - Разумков
    Зміни у роботі парламенту будуть розглядатися на у сесійній залі цього тижня 

    Зміни стосуватимуться пленарного тижня, що мав проходити з 20 до 25 січня

    Верховна Рада може змінити графік роботи другого пленарного тижня у січні 2020 року.

    Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на Погоджувальній раді.

    Спікер зазначив, що відповідне питання доручено розглянути регламентному комітету.

    «Питання, запропоноване Тарасом Батенком і підтримане фракцією «Голос». Я так розумію, раніше обговорювалось і фракцією «Слуга народу». Я поставлю пропозицію дати доручення розглянути це питання регламентному комітету і після цього розглянути питання щодо зміни роботи Верховної Ради у січні 2020 року», - заявив Разумков.

    Голова Верховної Ради наголосив, що зміни стосуватимуться другого пленарного тижня у січні.

    «Сергій Кальченко, прошу це розглянути на засіданні комітету. Це другий тиждень. З 20-го до 25 січня змінити його з пленарного тижня на тиждень роботи у регіонах з виборцями», - заявив Разумков.

    Спікер наголосив, що цього тижня Рада розгляне зміни у сесійній залі.

    Як повідомлялося, у п'ятницю, 20 грудня, міністр закордонних справ Вадим Пристайко звітуватиме у Верховній Раді

    Верховна Рада депутат Дмитро Разумков
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