Рада може змінити графік роботи у січні, - Разумков



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Зміни у роботі парламенту будуть розглядатися на у сесійній залі цього тижня

Зміни стосуватимуться пленарного тижня, що мав проходити з 20 до 25 січня

Верховна Рада може змінити графік роботи другого пленарного тижня у січні 2020 року.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на Погоджувальній раді.

Спікер зазначив, що відповідне питання доручено розглянути регламентному комітету.

«Питання, запропоноване Тарасом Батенком і підтримане фракцією «Голос». Я так розумію, раніше обговорювалось і фракцією «Слуга народу». Я поставлю пропозицію дати доручення розглянути це питання регламентному комітету і після цього розглянути питання щодо зміни роботи Верховної Ради у січні 2020 року», - заявив Разумков.

Голова Верховної Ради наголосив, що зміни стосуватимуться другого пленарного тижня у січні.

«Сергій Кальченко, прошу це розглянути на засіданні комітету. Це другий тиждень. З 20-го до 25 січня змінити його з пленарного тижня на тиждень роботи у регіонах з виборцями», - заявив Разумков.

Спікер наголосив, що цього тижня Рада розгляне зміни у сесійній залі.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 20 грудня, міністр закордонних справ Вадим Пристайко звітуватиме у Верховній Раді.