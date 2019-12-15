У «Голосі» анонсували зрив медреформи



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Ольга Стефанишина запевнила, що не збирається протидіяти чи протистояти діям МОЗ

Нардеп Стефанишина вважає, що за зрив медреформи відповідальність нестиме і Гончарук

Народний депутат з фракції «Голос», член парламентського комітету з питань охорони здоров’я, ексзаступниця міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина впевнена, що через три місяці нова керівниця МОЗ Зоряна Скалецька оголосить про відтермінування другого етапу медреформи.

Таку думку депутатка висловила в в інтерв’ю «Главкому».

За словами Стефанишиної, за провал медреформи нестиме відповідальність і прем’єрміністр Гончарук (який під час засідання уряду на закиди Стефанишиної щодо повернення старих кадрів у міністерство відповів, що робота відомства – це відповідальність Скалецької, відтак вона має право підібрати собі команду самостійно, - «Главком»).

Ексзаступниця міністра охорони здоров’я зауважила, що пропонувала свою консультацію Скалецькій щодо закупівель лікарських засобів, бо займалась цим напрямком під час роботи у МОЗі. «Коли прийшла Зоряна, всі ці процеси загальмувалися, і ліки впродовж двох місяців не їхали у регіони, бо у МОЗі не підписували документів», - наголосила депутатка.

Стефанишина запевнила, що не збирається протидіяти чи протистояти діям МОЗ.

«У мене є ціль – зробити все, щоб реформа системи охорони здоров’я, що почалася, - продовжилася; щоб вторинна і третинна ланка реформувалися так само успішно, як і первинна; щоб ніхто не думав, що він може в ручному режимі ламати реформу, повертати старі корупційні схеми або допускати до керівництва сумнівних одіозних персон однією рукою , а іншою – доводити реформаторів до звільнення», - сказала член парламентського комітету з питань охорони здоров’я.

Стефанишина визнала, що на засіданнях комітету піднімала питання щодо помилковості та недоцільності звільнення Петренка, «але толку від того не було». «Долю всієї української медицини зараз вирішує Радуцький», - заявила представниця фракції «Голос».

Як повідомлялося, 29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я.

Згодом, 4 вересня Скалецька попередила майбутніх заступників про жорсткі правила роботи.

Як повідомлялося, у МОЗ хочуть забути про Супрун і її команду.

Супрун: за три роки апарат Міністерства охорони здоров'я оновився на 60%.

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