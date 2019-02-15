Рада почне наступний тиждень із законопроекту про мову, - Парубій



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Співавтор законопроекту про мову Ірина Подоляк заявляла, що його внесуть на розгляд парламенту в лютому цього року

Також наступного тижня очікують рішення комітету ВР з приводу виборчого кодексу, - спікер парламенту

Наступний пленарний тиждень у Верховній раді розпочнеться з законопроекту про функціонування української мови як державної. Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

«З розгляду закону про мову ми почнемо наступний пленарний тиждень», - повідомив Парубій.

Спікер зазначив, що поки невідомо, коли буде розглянуто проект виборчого кодексу.

«З приводу закону виборчого кодексу, автором якого я є, як тільки буде рішення комітету, я невідкладно буду рекомендувати почати розгляд виборчого кодексу. Зараз я очікую рішення комітету і вважаю, що ми повинні його розглянути на цій сесії», - додав він

Нагадаємо, заступник голови Комітету парламенту з питань культури і духовності Ірина Подоляк заявляла, що законопроект про функціонування української мови як державної буде внесений на розгляд парламенту в лютому.

Крім того, раніше повідомлялося, що підготовлений до другого читання законопроект про функціонування української мови як державної не буде забороняти видавництво друкованих засобів масової інформації на мовах Європейського союзу.