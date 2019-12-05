Онлайн-аукціони з продажу деревини запустять у квітні



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Із квітня українську деревину продаватимуть онлайн

Кабінет міністрів України схвалив рішення про реалізацію пілотного проекту з продажу окремих партій необробленої деревини через електронні аукціон, що розпочнеться з квітня. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

«Кабінет міністрів України схвалив рішення щодо реалізації пілотного проекту продажу окремих партій необробленої деревини через систему електронних аукціонів «ProZorro. Продажі». Проект триватиме з квітня 2020 року до квітня 2021 року. Це допоможе побороти корупцію та зменшить незаконний обіг української деревини», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що було прийняте рішення про запровадження єдиного електронного обліку української деревини, що дозволить проаналізувати внутрішній ринок споживання та запобігти неконтрольованим незаконним рубкам українського лісу, непрозорому продажу деревини та корупції у сфері надання дозволів на лісозаготівлю.

«Це рішення спрямоване на те, щоб українські підприємства могли законно і, головне, прозоро придбати необхідну кількість деревини для виробництва продукції в Україні. А це - робочі місця, додана вартість від виробництва і, головне, зменшення корупції», - сказав прем’єрміністр України Олексій Гончарук.

До слова, Верховна Рада прийняла закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат 30 жовтня. За прийняття відповідного законопроекту №0873 (№6749 в старому скликанні Ради, - ред.) проголосував 301 народний депутат.

Цей законопроект був прийнятий у першому читанні 3 квітня 2018 року. Тоді за прийняття законопроекту за основу проголосували 259 народних депутатів, жоден нардеп не проголосував проти.

Законом забороняється будь-яке суцільне вирублювання дерев, зокрема й в оздоровчих цілях. «Це дозволить уникнути ситуацій, коли під виглядом проведення санітарних рубок, суцільним методом вирубується значна частина ялице-букових деревостанів», — пояснюють автори закону.

Екологи заявили, що підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про заборону суцільної вирубки лісів в Карпатах насправді спрощує вирубку дерев.