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Ситуація на Запорізькій АЕС: генсекретар НАТО звернувся до Росії

Надія Клочко
glavcom.ua
Ситуація на Запорізькій АЕС: генсекретар НАТО звернувся до Росії
Російські військові захопили Запорізьку АЕС на початку березня
фото з відкритих джерел

Єнс Столтенберг закликав Росію вивести війська з Запорізької АЕС

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що перебування російських військових на Запорізькій атомній електростанції (АЕС) створює великі ризики. Про це він сказав на спільній з президентом Сербії пресконференції 17 серпня.

Очільник Північноатлантичного альянсу закликав демілітаризувати станцію і якнайшвидше допустити туди інспекцію Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Захоплення Запорізької АЕС російськими силами становить серйозну загрозу безпеці цього об’єкту, збільшує ризик інциденту чи нещасного випадку і ставить під загрозу населення сусідніх країн та міжнародної спільноти загалом. Потрібно невідкладно уможливити інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії та забезпечити відведення усіх російських сил», – заявив Єнс Столтенберг.

Як відомо, російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Президент Володимир Зеленський раніше закликав Росію покинути Запорізьку атомну електростанцію «без жодних умов». Президент заявив, що час переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти РФ, державної корпорації «Росатом» та всієї атомної галузі країни-терориста. Він підкреслив, що усі російські війська повинні негайно залишити територію станції та сусідніх районів – без жодних умов.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

Читайте також: Григорій Плачков про ситуацію на Запорізькій АЕС: Ми відстаємо від росіян на кілька кроків
Теги: росія окупанти НАТО війна Єнс Столтенберг окупація війна в Україні Запорізька АЕС

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