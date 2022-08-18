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Загроза аварії на Запорізькій АЕС: науковці змоделювали поширення радіації

Надія Клочко
glavcom.ua
Загроза аварії на Запорізькій АЕС: науковці змоделювали поширення радіації
Росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС, створюючи ризик виникнення ядерної катастрофи
фото з відкритих джерел

У разі аварії на ЗАЕС, радіоактивні домішки можуть досягнути території сусідніх держав

Імовірна аварія на Запорізькій атомній електростанції стала б причиною того, що радіоактивне забруднення, крім України, зачепило б і сусідні держави. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний інститут (Ukrainian Hydrometeorological Institute).

Вчені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України виконали моделювання перенесення радіоактивних домішок за гіпотетичної аварії на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) за метеорологічних умов станом на 15-18 серпня 2022 року.

Результати моделювання атмосферного перенесення та дисперсії радіоактивних аерозолів Cs-137 отримані з використанням прогностичної метеорологічної моделі WRF ARW v4.3 та моделюючого комплексу атмосферної дисперсії CALMET-CALPUFF v6.

Внаслідок неможливості визначення точних характеристик джерела викидів при гіпотетичній аварії на ЗАЕС, результати чисельного моделювання слід інтерпретувати лише якісно та відносно.

«Згідно з результатами розрахунків, протягом 15-18 серпня 2022 року найвищі значення концентрацій радіоактивних аерозолів можуть спостерігатися в межах території України, особливо в ближній зоні від джерела викиду, радіусом 50-100 км... у всіх напрямках відносно ЗАЕС. Значні концентрації радіонуклідів можуть досягти Києва.

Частково радіоактивні домішки також можуть бути винесені на території сусідніх держав (східна частина Білорусі, Польща, країни Балтії)... Значні концентрації радіоактивних аерозолів можуть спостерігатися над окупованими частинами Донецької та Луганської областей», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ «анонсували» провокацію на ЗАЕС, заявивши, що Україна готує провокацію на тлі візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша до Львова.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Про чергові обстріли на території Запорізької АЕС міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив також 13 серпня.

«Енергоатом» попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

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Теги: росія окупанти окупація радіація Запорізька АЕС

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