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Обстріли ЗАЕС: на базі Енергоатома створено кризовий штаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріли ЗАЕС: на базі Енергоатома створено кризовий штаб
Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі
фото з відкритих джерел

Монастирський: «Доки АЕС буде перебувати під контролем окупантів, доти буде існувати небезпека» 

У зв’язку із загрозою надзвичайної ситуації на Запорізькій атомній електростанції в Україні створили кризовий штаб на базі державного підприємства «Енергоатом». Туди увійшли представники різних міністерств, структур та та відомств. Про це під час візиту до Запоріжжя сказав міністр енергетики України Герман Галущенко, передає «Укрінформ».

«Ми створили кризовий штаб на базі Енергоатома. Є відповідні процедури, як він функціонує. До цього штабу залучено широке коло міністерств, відомств, установ, там відбувається повна координація. Він працює 24/7 і в режимі онлайн, ми моніторимо ситуацію навколо ЗАЕС», – зазначив урядовець.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що доки АЕС буде перебувати під контролем окупантів, доти буде існувати небезпека в навколишніх районах.

«Нагадаю, це найбільша атомна станція в Європі. Небезпека від будь-якого інциденту тут в багато разів збільшена. Ми маємо готуватись до різних сценаріїв, які можливі у зв’язку з цим», – зазначив Монастирський.

Раніше повідомялося, що у разі аварії на ЗАЕС примусовій евакуації підлягають жителі двох областей.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

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Теги: Україна ЗСУ окупанти росія війна в Україні війна Енергоатом Запорізька АЕС

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