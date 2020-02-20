Гендиректор «Укрпошти»: моя заробітна плата прив’язана до зарплати листоноші



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Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський

За словами Смілянського, він отримує 836 тисяч гривень на місяць

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський сказав, що його щомісячна зарплата становить 836 тисяч гривень.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна.24.

«Моя зарплата прив’язана до зарплати листоноші, тому це 200 разів мінімальна зарплата... 836 тисяч гривень на місяць», - сказав Смілянський на прохання журналіста назвати суму своєї зарплати.

На уточнення журналіста, чи є штрафи, він відповів:

«Аякже. Якщо ви керівник державного підприємства, один випадок по фінмоніторингу може коштувати 204 тисячі штрафу особисто на генерального директора, а я сплатив останній квартал штраф, бо ми на один день запізнилися по податках через комп’ютерні проблеми, тому це ж завжди всі рахують, скільки може бути».

Смілянський розповів, що така зарплата установлена постановою Кабінету міністрів

Нагадаємо, у фінансовому плані АТ «Укрпошта» вказано, що зарплата керівника цього року становитиме 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць.

Як повідомлялося, прем’єрміністр Олексій Гончарук пояснив високі зарплати міністрів за грудень минулого року: «Щоб не крали».

У січні на Київщині пройшла зустріч керівника «Укрпошти» Ігоря Смілянського із поштарями.