Результат останніх виборів в Україні - це результат консенсусу олігархів, - експерт



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До влади приходять люди-образи. Не люди реальності, - експерт

«Януковича скинули олігархи, Порошенко теж не був їхнім любимчиком» - професор Почепцов

Георгій Почепцов, доктор філологічних наук, автор численних книг з питань інформаційних війн і комунікативних технологій стверджує, що результати виборів президента 2019 року є наслідком домовленості олігархів. Таку думку науковець висловив в інтерв’ю «Главкому».

Також Почепцов пов’язує з олігархами і закінчення каденції попередніх президентів – Віктора Януковича та Петра Порошенка. «Януковича скинули олігархи, оскільки він почав їх пресувати, а Порошенко теж не був їхнім любимчиком, оскільки забирав в них все, що хотів», - пояснює аналітик.

Професор зазначає, що команда Зеленського у своїй передвиборчій кампанії користувалася методологією мікротаргетінгу, домінуючу роль в якій відіграло телебачення, тобто вони апелювали до тих людей, які ще не визначилися зі своїм вибором. «До влади приходять люди-образи. Не люди реальності, а люди саме віртуальної реальності. Ця реальність яскравіша, красивіша, вона відповідає нашим уявам. А всі старі гравці вже пішли назавжди в минуле … Хоч масова свідомість – це складна річ і ми багато про неї не знаємо, але більшість голосувала не так за Зеленського, як проти Порошенка», - підсумовує Почепцов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що не збирається балотуватися на другий термін. Про це він сказав в інтерв’ю для ізраїльського «9 каналу». «Ключики від нової України – це ось останній пункт. І ось ці ключики від цієї нової України (я хочу – «Главком») передати іншій людині, якій буде вже легше. Це амбіція», – сказав Зеленський.

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