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    Литовське телебачення замінить російські передачі на українські

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    Литовське телебачення замінить російські передачі на українські

    Новий власник Lietuvos ryto TV Аудрюс Сяурусявічюс: в даний момент немає ніяких планів придбання російської продукції, української - так

    Телебачення Литви знижує частку передач і фільмів російською мовою, заміщаючи їх продукцією з України.

    Телеканали, традиційно зробили ставку на показ телепродукції з Росії, скорочують її або не продовжують ліцензії, йдеться в дослідженні газети Kauno diena, передає «Литовський кур'єр».

    Згідно з дослідженням, скорочення російської телепродукції помітно вже в цьому сезоні. Так, на телеканалі групи LNK в 2016 році транслювався 151 годину програм на литовській мові в тиждень. У 2019 - 212 годин, в той час як російськомовна продукція неухильно знижувалася.

    Лідирують за обсягами трансляції російськомовних телепрограм канали Lietuvos ryto TV і BTV. Однак новий власник Lietuvos ryto TV Аудрюс Сяурусявічюс заявив, що продовжувати ліцензії на показ російськомовної продукції не планується.

    «В даний момент немає ніяких планів придбання російської продукції, української - так», - заявив Сяурусявічюс.

    На телеканалі BTV російськомовна продукція в минулому році склала 46 годин в тиждень, в цьому сезоні вже 24 години. За словами представника групи LNK, що володіє каналом BTV, Гедімінаса Малашкявічюса, «BTV відмовилося від російської продукції з геополітичних причин, хоча вона і має свою постійну аудиторію».

    За його словами, споживачі російськомовної продукції залишають телеканали і мігрують на російське ТБ, що транслюється в Литві. Місце, що звільнилося замінюється американськими і європейськими продуктами.

    Про намір припинити мовлення російськомовного телеконтенту заявляв і латвійський регулятор у сфері електронних засобів масової інформації. Заборона торкнеться в тому числі телеканалів «Петербург - П'ятий канал» і «Дом Кино», які, як вважає регулятор, пов'язані з включеним до списку санкцій ЄС Юрієм Ковальчуком.
    ЄС Росія телебачення Литва Україна
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