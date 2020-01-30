Литовське телебачення замінить російські передачі на українські



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Новий власник Lietuvos ryto TV Аудрюс Сяурусявічюс: в даний момент немає ніяких планів придбання російської продукції, української - так

Телеканали, традиційно зробили ставку на показ телепродукції з Росії, скорочують її або не продовжують ліцензії, йдеться в дослідженні газети Kauno diena,

«Литовський кур'єр».

Згідно з дослідженням, скорочення російської телепродукції помітно вже в цьому сезоні. Так, на телеканалі групи LNK в 2016 році транслювався 151 годину програм на литовській мові в тиждень. У 2019 - 212 годин, в той час як російськомовна продукція неухильно знижувалася.

Лідирують за обсягами трансляції російськомовних телепрограм канали Lietuvos ryto TV і BTV. Однак новий власник Lietuvos ryto TV Аудрюс Сяурусявічюс заявив, що продовжувати ліцензії на показ російськомовної продукції не планується.

«В даний момент немає ніяких планів придбання російської продукції, української - так», - заявив Сяурусявічюс.

На телеканалі BTV російськомовна продукція в минулому році склала 46 годин в тиждень, в цьому сезоні вже 24 години. За словами представника групи LNK, що володіє каналом BTV, Гедімінаса Малашкявічюса, «BTV відмовилося від російської продукції з геополітичних причин, хоча вона і має свою постійну аудиторію».

За його словами, споживачі російськомовної продукції залишають телеканали і мігрують на російське ТБ, що транслюється в Литві. Місце, що звільнилося замінюється американськими і європейськими продуктами.

Про намір припинити мовлення російськомовного телеконтенту заявляв і латвійський регулятор у сфері електронних засобів масової інформації. Заборона торкнеться в тому числі телеканалів «Петербург - П'ятий канал» і «Дом Кино», які, як вважає регулятор, пов'язані з включеним до списку санкцій ЄС Юрієм Ковальчуком.

Телебачення Литви знижує частку передач і фільмів російською мовою, заміщаючи їх продукцією з України.