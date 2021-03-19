Весняне водопілля на Черкащині – синоптик озвучив тривожний прогноз на 2021 рік

Усе через значний дефіцит опадів у регіоні, кажуть синоптики

На Черкащині сім років поспіль триває маловодний період, а синоптики спостерігають значний дефіцит опадів у регіоні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

«Календарна зима 2020-2021 рр. видалася однією із найбільш холодних та найбільш сніжних для останніх 5 років. Нестабільне і нерівномірне снігонакопичення, неглибоке промерзання ґрунту, збільшення запасів вологи у ньому порівняно з осіннім періодом. Проте дефіцит опадів на Черкащині зберігається ще з лютого 2019 року і становить від 25 до 40%. Найбільший в центральних районах області – Черкаському та Смілянському. Тобто, ґрунт здатний до подальшого поглинання талих вод. На річках Черкаської області зберігається низька водність, а на річці Рось (гідропост Корсунь-Шевченківський) утримується маловоддя. По бічному припливу води до Кременчуцького водосховища також відмічається маловоддя», – ідеться у дописі.

Попри це, за словами Віталія Постриганя, весняне водопілля 2021 року очікується вищим за минулорічне. Можливе часткове затоплення понижених ділянок біля річок – у заплаві Верхнього Дніпра (пост Неданчичі), біля гирла Прип’яті у зоні ЧАЕС та у басейні Десни.

«Пропуск максимальних витрат через каскад дніпровських водосховищ, яке прогнозується у строки близькі та пізніші від середніх багаторічних не матиме негативного впливу на гідротехнічні споруди, мостові переходи, об’єкти господарювання та інфраструктури», – запевняє Віталій Постригань.

У зв’язку із дефіцитом опадів, синоптик також закликав раціонально використовувати водні ресурси.

Раніше цьогоріч Черкаси стали найхолоднішим містом Центральної Європи. Тут зафіксували близько 30º морозу. Таким чином було оновлено попередній рекорд мінімальної температури -27,5º, який тримався з 2003 року.

Також у лютому через снігопади у Черкасах місцева влада ухвалила рішення обмежити роботу шкіл.