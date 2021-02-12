Черкаси перетворилися на ковзанку. Вже 100 людей звернулися до травмпункту (відео)

На дорогах і тротуарах міста утворилась ожеледиця

Через льодяний дощ та мокрий сніг, які пройшли 11 лютого на Черкащині, дороги та тротуари перетворилися на ковзанку.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко та директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Ігор Волошин закликали усіх залишатися вдома, якщо є така можливість.

«Наші комунальники продовжують працювати в посиленому режимі. Утім, опади тривають, температура повітря мінлива – від нижчих до вищих позначок, цим очищення вулиць тільки ускладнюється», – зазначив Бондаренко.

Черкасці зазначають, що тротуари стали небезпечними. Відповідне відео з'явилося в мережі Facebook.

«Протягом минулої доби 101 людина звернулася до травмпункту. Тобто потік пацієнтів збільшився удвічі. Найчастіше звертаються з переломами верхніх кінцівок. Звертаються особи усіх вікових категорій. До снігу у січні – зверталися в середньому 30-40 осіб», – коментує очільник травмпункту Олексій Михальченко, пише 18000.

Зі свого боку, у Департаменті соціальної політики Черкаської міської ради пояснили, як уникнути травматизму під час ожеледиці.

Головні правила безпеки при ожеледиці:

Не поспішайте: що повільніше ви йдете, то мешим є ризик впасти і травмуватися;

Не тримайте руки в кишенях;

Присядьте, якщо відчуваєте, що втрачаєте рівновагу: це допоможе втриматися на ногах, а у разі падіння – падати буде не так високо і не так боляче;

Тримайтеся осторонь будівель, щоби захистити себе від падіння буруль;

Сконцентруйтесь, коли переходите дорогу: гальмівний шлях при ожеледиці значно збільшується;

Не взувайтесь у чоботи на високих підборах: ідеальний варіант – зручне взуття з рельєфною підошвою.

Нагадаємо, в Україні через негоду залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у шести областях. 12 лютого в Україні, крім південного сходу і сходу, очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.