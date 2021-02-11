У Черкасах через снігопади закрили школи

Мер Черкас просить батьків не вести дітей в садочки

У Черкасах місцева влада ухвалила рішення обмежити роботу шкіл у п’ятницю, 12 лютого. Таке рішення було ухвалене через погіршення погодних умов. Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко в Facebook.

«Ухвалили рішення обмежити завтра навчання в школах. Попросив би батьків утриматися від того, щоб вести дітей до школи. Завтра буде вихідний», – заявив він.

Також Бондаренко зазначив, що така ж ситуація і з дитсадками. «Я б попросив тих батьків, які можуть залишити своїх дітей вдома, також утриматися від походу в дитячий сад», – додав він.

Нагадаємо, на Черкащині розпочалися опади, які протягом дня поступово накриють всю область. За словами начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, сипатиме снігом до неділі 14 лютого. Із небезпечних явищ прогнозують: посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, ожеледь, на дорогах ожеледиця, значний сніг.

Нагадаємо, в Рівному на два дні закрили школи через негоду. Навчання буде проводитися для учнів дистанційно.

Крім того, у Львові закликали мешканців міста працювати дистанційно. Однак школи будуть працювати в різному форматі, але будуть готові прийняти учнів. Додамо, що у Києві сьогодні і завтра школи закриті із-за снігопаду.

У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.