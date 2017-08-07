  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    Річниця обстрілу Краматорська: у місті встановили пам'ятник жертвам російської агресії

    Внаслідок обстрілу 10 лютого 2015 року загинули 17 людей
    У Краматорську на Донеччині встановили пам'ятник жертвам російської агресії до річниці обстрілу міста, що відбувся 2015 року. Про це повідомив журналіст Віталій Сизов. Нагадаємо, 10 лютого 2015 року починаючи з 11:51 у Краматорську сталося дві серії вибухів з інтервалом у 30 хвилин. Причиною вибухів був ракетний обстріл з великокаліберних систем
    • Сьогодні, 20:15
    • Розсилка

    Внаслідок обстрілу 10 лютого 2015 року загинули 17 людей

    У Краматорську на Донеччині встановили пам'ятник жертвам російської агресії до річниці обстрілу міста, що відбувся 2015 року. Про це повідомив журналіст Віталій Сизов.

    Нагадаємо, 10 лютого 2015 року починаючи з 11:51 у Краматорську сталося дві серії вибухів з інтервалом у 30 хвилин. Причиною вибухів був ракетний обстріл з великокаліберних систем залпового вогню, ракети були оснащені касетними боєприпасами, що заборонені Конвенцією про касетні боєприпаси.

    Обстрілів зазнав Краматорський аеродром та житлові квартали міста.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Річниця обстрілу Краматорська: у місті встановили пам'ятник жертвам російської агресії
    Річниця обстрілу Краматорська: у місті встановили пам'ятник жертвам російської агресії
    Річниця обстрілу Краматорська: у місті встановили пам'ятник жертвам російської агресії
    Річниця обстрілу Краматорська: у місті встановили пам'ятник жертвам російської агресії
    Річниця обстрілу Краматорська: у місті встановили пам'ятник жертвам російської агресії
    Річниця обстрілу Краматорська: у місті встановили пам'ятник жертвам російської агресії
    Річниця обстрілу Краматорська: у місті встановили пам'ятник жертвам російської агресії

    Внаслідок обстрілу загинули 17 людей, з яких 7 — військові Збройних сил України: Євген Бушнін, Володимир Глубоков, Віктор Дев'яткін, Володимир Довганюк, Денис Жембровський, Михайло Ілляшук, Сергій Хаустович, Ігор Шевченко, Сергій Шмерецький. Було поранено 64 особи, серед яких 5 дітей та 15 військовослужбовців.

    Перші повідомлення штабу АТО зазначали, що обстріл вівся з ракетних систем «Торнадо». У той же день Генштаб уточнив, що обстріли велися із систем БМ-30 «Смерч», а не «Торнадо».

    Головна військова прокуратура кваліфікувала обстріл Краматорська як терористичний акт.

    Читайте також
    пам'ять Донеччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ