Річниця обстрілу Краматорська: у місті встановили пам'ятник жертвам російської агресії

Внаслідок обстрілу 10 лютого 2015 року загинули 17 людей

У Краматорську на Донеччині встановили пам'ятник жертвам російської агресії до річниці обстрілу міста, що відбувся 2015 року. Про це повідомив журналіст Віталій Сизов. Нагадаємо, 10 лютого 2015 року починаючи з 11:51 у Краматорську сталося дві серії вибухів з інтервалом у 30 хвилин. Причиною вибухів був ракетний обстріл з великокаліберних систем



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Внаслідок обстрілу 10 лютого 2015 року загинули 17 людей

У Краматорську на Донеччині встановили пам'ятник жертвам російської агресії до річниці обстрілу міста, що відбувся 2015 року. Про це повідомив журналіст Віталій Сизов.

Нагадаємо, 10 лютого 2015 року починаючи з 11:51 у Краматорську сталося дві серії вибухів з інтервалом у 30 хвилин. Причиною вибухів був ракетний обстріл з великокаліберних систем залпового вогню, ракети були оснащені касетними боєприпасами, що заборонені Конвенцією про касетні боєприпаси.

Обстрілів зазнав Краматорський аеродром та житлові квартали міста.

Внаслідок обстрілу загинули 17 людей, з яких 7 — військові Збройних сил України: Євген Бушнін, Володимир Глубоков, Віктор Дев'яткін, Володимир Довганюк, Денис Жембровський, Михайло Ілляшук, Сергій Хаустович, Ігор Шевченко, Сергій Шмерецький. Було поранено 64 особи, серед яких 5 дітей та 15 військовослужбовців.

Перші повідомлення штабу АТО зазначали, що обстріл вівся з ракетних систем «Торнадо». У той же день Генштаб уточнив, що обстріли велися із систем БМ-30 «Смерч», а не «Торнадо».

Головна військова прокуратура кваліфікувала обстріл Краматорська як терористичний акт.