Ризик значного поширення коронавірусу за межі Китаю дуже низький - дослідження



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Сезонний вірус грипу наразі є більш реальною загрозою, ніж Ухань, - дослідження

Коронавірус Ухань середньої «вредності», найбільш заразним є кір, найбільш смертельними - пташиний грип, Ебола, MERS - ЗМІ

Коронавірус «Ухань» продовжує поширюватись у Китаї й за його межами.

Як пишуть Тексти.org.ua, тим часом можна визначити, чи можна буде стримати вірус:

заразність вірусу - середня;

смертельність вірусу - ймовірно, менша за 3%;

виявлення симптомів - через 2 - 14 днів. Це гірше;

поширення вірусу - від початку велике, оскільки спалах почався у транспортному вузлі;

відповідь на спалах - ВООЗ хвалить зусилля Китаю, але критики бояться, що «закриття» міста може бути недостатньо;

коли може з'явитися вакцина - принаймні через рік.

У виданні зазначають, що американці заспокоюють - ризик значного поширення вірусу за межі Китаю дуже низький.

«Сезонний вірус грипу наразі є більш реальною загрозою, ніж Ухань. Вірус Ухань може поширитися на відстань до двох метрів від зараженої людини. Для порівняння, вірус кору - до тридцяти метрів», - пише NYT.

Водночас, сезонний грип, наприклад, є менш заразним за Ухань.

Нью-Йорк таймс опублікувала графік, де за горизонтальною шкалою наводиться заразність різних інфекційних вірусів (скільки людей може заразити одна людина), а за вертикальною - смертельність (у відсотках від хворих).

Зазначається, що найбільш заразним є кір, найбільш смертельними - пташиний грип, Ебола, MERS.

Як повідомлялось, сьогодні, 3 лютого, до Олександрівської клінічної лікарні Києва доставлені три особи, що прибули з Китаю.

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