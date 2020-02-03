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    Грип не відступає: захворюваність у Києві зросла на 26%

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    Грип не відступає: захворюваність у Києві зросла на 26%

    До медичних закладів госпіталізовано 290 осіб

    У Києві за 5-й тиждень 2020 року зареєстровано 9176 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 39,2%. Наразі показник захворюваності становить 466,7. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 26,1% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 9130 (зростання на 35,6%), дорослих – 4640 особи (зростання на 10,8%).

    «У структурі захворюваності діти становлять 66,3%, а на попередньому тижні – 61,7%. Серед школярів захворюваність зросла на 46% – 4190 випадків», – розповів Поворозник.

    Він зазначив, що до медичних закладів за 5-й тиждень госпіталізовано 290 осіб, із них 229 – дітей.

    «Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 223 особи», – додав Поворозник.

    Як повідомлялося, в Україні до кінця сезону може з’явитися новий штам грипу – «Канзас».

    За словами медиків, пік захворюваності іще попереду: він припаде на першу декаду лютого. 

    До відома, Всесвітня організація охорони здоров’я минулого року прогнозувала, що у світі найбільш розповсюдженими будуть чотири штами грипу: «Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria) і «Пхукет» (належить до гілки  B/Yamagata). На основі цих прогнозів і розроблялися полікомпонентні вакцини.

    Відрізнити грип від ГРВІ можна за наступними специфічними симптомами:

    • раптовий початок хвороби;
    • болить голова;
    • з’являється відчуття ломоти в суглобах і м'язах;
    • біль у горлі, кашель;
    • підвищення температури до 38 °С і вище.

    Можуть також з’явитися блювання і пронос.

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