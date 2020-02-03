Грип не відступає: захворюваність у Києві зросла на 26%



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До медичних закладів госпіталізовано 290 осіб

У Києві за 5-й тиждень 2020 року зареєстровано 9176 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 39,2%. Наразі показник захворюваності становить 466,7. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 26,1% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 9130 (зростання на 35,6%), дорослих – 4640 особи (зростання на 10,8%).

«У структурі захворюваності діти становлять 66,3%, а на попередньому тижні – 61,7%. Серед школярів захворюваність зросла на 46% – 4190 випадків», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 5-й тиждень госпіталізовано 290 осіб, із них 229 – дітей.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 223 особи», – додав Поворозник.

Як повідомлялося, в Україні до кінця сезону може з’явитися новий штам грипу – «Канзас».

За словами медиків, пік захворюваності іще попереду: він припаде на першу декаду лютого.

До відома, Всесвітня організація охорони здоров’я минулого року прогнозувала, що у світі найбільш розповсюдженими будуть чотири штами грипу: «Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria) і «Пхукет» (належить до гілки B/Yamagata). На основі цих прогнозів і розроблялися полікомпонентні вакцини.

Відрізнити грип від ГРВІ можна за наступними специфічними симптомами:

раптовий початок хвороби;

болить голова;

з’являється відчуття ломоти в суглобах і м'язах;

біль у горлі, кашель;

підвищення температури до 38 °С і вище.

Можуть також з’явитися блювання і пронос.

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