На карантин у Києві закрито 120 шкіл
Рівень захворюваності на грип та ГРВІ зростає
Через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ наразі у Києві освітній процес призупинено у 120 навчальних закладах. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник з посиланням на дані Департаменту освіти і науки.
«Освітній процес призупинено в 90 школах повністю та у 30 школах частково», - сказав він66
Поворозник нагадав, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ. Таке рішення прийнято на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
Як повідомлялося, у Києві за 5-й тиждень 2020 року зареєстровано 9176 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 39,2%.
В Україні до кінця сезону може з’явитися новий штам грипу – «Канзас».
До відома, Всесвітня організація охорони здоров’я минулого року прогнозувала, що у світі найбільш розповсюдженими будуть чотири штами грипу: «Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria) і «Пхукет» (належить до гілки B/Yamagata). На основі цих прогнозів і розроблялися полікомпонентні вакцини.
Відрізнити грип від ГРВІ можна за наступними специфічними симптомами:
- раптовий початок хвороби;
- болить голова;
- з’являється відчуття ломоти в суглобах і м'язах;
- біль у горлі, кашель;
- підвищення температури до 38 °С і вище.
Можуть також з’явитися блювання і пронос.