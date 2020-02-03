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    На карантин у Києві закрито 120 шкіл

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    На карантин у Києві закрито 120 шкіл

    Рівень захворюваності на грип та ГРВІ зростає

    Через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ наразі у Києві освітній процес призупинено у 120 навчальних закладах. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник з посиланням на дані Департаменту освіти і науки.

    «Освітній процес призупинено в 90 школах повністю та у 30 школах частково», - сказав він66

    Поворозник нагадав, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ. Таке рішення прийнято на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

    Як повідомлялося, у Києві за 5-й тиждень 2020 року зареєстровано 9176 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 39,2%.

    В Україні до кінця сезону може з’явитися новий штам грипу – «Канзас».

    За словами медиків, пік захворюваності іще попереду: він припаде на першу декаду лютого. 

    До відома, Всесвітня організація охорони здоров’я минулого року прогнозувала, що у світі найбільш розповсюдженими будуть чотири штами грипу: «Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria) і «Пхукет» (належить до гілки  B/Yamagata). На основі цих прогнозів і розроблялися полікомпонентні вакцини.

    Відрізнити грип від ГРВІ можна за наступними специфічними симптомами:

    • раптовий початок хвороби;
    • болить голова;
    • з’являється відчуття ломоти в суглобах і м'язах;
    • біль у горлі, кашель;
    • підвищення температури до 38 °С і вище.

    Можуть також з’явитися блювання і пронос.

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