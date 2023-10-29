Рятувальники показали легендарного собаку, який повертає людей із небуття

Спаркі залучають на найскладніших завалах та в небезпечних ситуаціях

Рятувальники показали легенду Павлоградського пошукового кінологічного загону «Антарєс» – бельгійську вівчарку малінуа Спаркі. Їй 10 років, та вона досі в строю.

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«Найголовніша місія Спаркі – повертати людей з небуття. Все її життя – це пошук зниклих людей», – розповідає ДСНС України.

Спаркі постійно допомагає ДСНС, поліції та військовим. На її особистому рахунку, лише з початку повномасштабного вторгнення, декілька врятованих життів та більш ніж 140 знайдених загиблих людей.

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Спаркі залучають на найскладніших завалах та в небезпечних ситуаціях.

«Вона любить, коли її називають Шпуня. А колеги по пошуку кличуть її «Професор», «Баба Люба» та «Парторг».

Раніше спецпризначенці показали свого особливого собаку та розповіли, які завдання він виконує.

Також фотограф Ян Доброносов опублікував фото виснаженого пса-рятівника, який провів кілька годин пошуку людей на руїнах багатоповерхівки в Умані, куди вранці 28 квітня влучила російська ракета. На фото пес на прізвисько Ніндзя заснув просто посеред руїн біля чобота свого господаря.

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Також повідомлялося, що помер відомий пес Крим, який втратив своїх господарів через російську ракету, що влучила у будинок у Дніпрі. Тоді загинула вся родина – бабуся, жінка та двоє дітей.