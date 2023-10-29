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Рятувальники показали легендарного собаку, який повертає людей із небуття

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рятувальники показали легендарного собаку, який повертає людей із небуття
Спаркі постійно допомагає ДСНС, поліції та військовим
фото: ДСНС України

Спаркі залучають на найскладніших завалах та в небезпечних ситуаціях

Рятувальники показали легенду Павлоградського пошукового кінологічного загону «Антарєс» – бельгійську вівчарку малінуа Спаркі. Їй 10 років, та вона досі в строю.

«Найголовніша місія Спаркі – повертати людей з небуття. Все її життя – це пошук зниклих людей», – розповідає ДСНС України.

Рятувальники показали легендарного собаку, який повертає людей із небуття фото 1

Спаркі постійно допомагає ДСНС, поліції та військовим. На її особистому рахунку, лише з початку повномасштабного вторгнення, декілька врятованих життів та більш ніж 140 знайдених загиблих людей.

Рятувальники показали легендарного собаку, який повертає людей із небуття фото 2

Спаркі залучають на найскладніших завалах та в небезпечних ситуаціях.

Рятувальники показали легендарного собаку, який повертає людей із небуття фото 3

«Вона любить, коли її називають Шпуня. А колеги по пошуку кличуть її «Професор», «Баба Люба» та «Парторг».

Раніше спецпризначенці показали свого особливого собаку та розповіли, які завдання він виконує. 

Також фотограф Ян Доброносов опублікував фото виснаженого пса-рятівника, який провів кілька годин пошуку людей на руїнах багатоповерхівки в Умані, куди вранці 28 квітня влучила російська ракета.  На фото пес на прізвисько Ніндзя заснув просто посеред руїн біля чобота свого господаря. 

Також повідомлялося, що помер відомий пес Крим, який втратив своїх господарів через російську ракету, що влучила у будинок у Дніпрі. Тоді загинула вся родина – бабуся, жінка та двоє дітей.

Теги: фотограф будинок жінка ракета російська ракета

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